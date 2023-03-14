剛果婦肚痛驗出懷石胎9年　1原因拒開刀切除　終因營養不良死亡

美國紐約公立醫院接受了來自剛果的中年婦人，她因常感到肚痛而求診，後來發現她患了數上十分罕見的石胎，孩子已在她肚內已達9年，由於她堅信自己被詛咒而拒絕動手術，最後石胎阻礙腸道，婦人因營養不良送命。



綜合外媒報道，國際期刊《BMC女性健康》本月7日發表的案例報告，指1名50歲剛果難民婦女在坦尚尼亞時，曾自然分娩生過8胎，其中3胎夭折，但第9次懷孕時，她發現胎動減少，到當地難民營的衛生機構求診時被告知孩子已無心跳，她於是按指示回家等待自然流產，但等了兩周仍未能自然流產，她再求診時被指控因她邪惡及吸毒才會令胎兒死亡。

婦人對難民營衛生機構感到畏懼，未有聽從建議做手術取出胎兒，只是回家不斷祈禱，腹中一直懷着死胎9年。直到年多前到了美國，因她患有慢性腹絞痛、消化不良等問題，到醫院檢查，發現她小腸梗阻、大靜脈受壓，腹中有一個約15厘米乘20厘米的腫塊，中間可見孩子的骨架。

婦人堅稱會有石胎是被詛咒，她不信任現代醫療方法，拒絕做切除手術，最終因嚴重營養不良，14個月後身亡。（示意圖，GettyImages）

醫生推估胎兒應是宮外孕約28周後死亡，由於胎兒無法自然排出體外，便在腹中腐爛，被身體認為可能導致感染的異物，因此進行鈣化，最終形成「石胎」，全球歷史上僅通報不到300宗石胎案例。

據報告指，該婦人堅稱會有石胎是被詛咒，她不信任現代醫療方法，拒絕切除手術，導致腸梗阻持續發作，伴隨腸胃、卵巢與子宮等部位的腫瘤，最終因嚴重營養不良，14個月後身亡。