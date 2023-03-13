清明節｜屯門巴士站百人打蛇餅等入曾咀掃墓　提早幾星期去有原因

距離清明節還有3個星期，不過有屯門網民近日分享相片，表示周末驚見巴士站內排着極長人龍等車前往曾咀，當中大部份人也帶着紙紮品及其他祭品，相信打算去掃墓。不少網民疑惑為何要提早數星期拜山，「係咪就到清明怕人多」，有人則解釋原來與傳統習俗有關。



有屯門網民近日分享相片，表示驚見巴士站內排着極長人龍等車去曾咀。（facebook群組「真．屯門友」圖片）

該網民近日於Facebook群組「真．屯門友」上載相片，指：「V City 好長嘅龍去曾咀！」相中可見，大概近百人在屯門V City巴士站「打蛇餅」排隊，等待港鐵巴士K51A線，當中不少市民也提着大包小包的紙紮品及其他祭品，相信準備前往曾咀靈灰安置所掃墓。

相片引來不少網民討論，「今日見到真係好多人」、「清明未到，咁快要去拜山」、「未到清明都咁多人，正日想像唔到幾多人」、「曾咀大學開學呀」。亦有已前往曾咀掃墓的網民稱，近日在靈灰安置所內使用化寶爐也要排長龍，「入到去都係咁多人」。

有網民則批評曾咀靈灰安置所交通不便，車位不足之餘，平日僅得一條巴士路線直達，而且每班車相隔近1小時，臨近清明期間排隊等巴士的人龍更加長，「到正日嗰段時間等車都等死」、「有啲人索性喺龍鼓灘行入去」。

有網民則解釋，不少人於清明節前提早掃墓除了是希望避開人潮，亦有可能是因為要「拜新山」，這與傳統清明習俗有關。中國曆法中有1個傳統節日名為「春社」，本為祭祀社稷土地神明的日子；按照祭祀俗例，家中若有人在過去1年逝世，拜新山、上新墳等儀式必須在「春社」之前進行及拜祭，故有稱「新山不過社」。該傳統原意是希望所有不好的事可以在新一年來臨前完成，不要把不吉利的事帶到下一年，而有關說法僅限制在先人過身後的第一年，不適用於往後日子。

「春社」一般在清明節前的十幾天，推算方法是立春後第五個「戊」日，或清明前的第二個「戊」日，而2023年的「春社」為新曆3月21日（農曆二月三十日，戊寅日）。

（facebook群組「真．屯門友」）