港女旺中買飲品揭杯內藏不知名器皿　投訴竟未獲道歉　店舖咁回應

餐廳食物及飲品內藏異物事件時有發生，客服如何應對是挽回顧客信心的重要一環。有港女日前於「手作功夫茶」旺角中心（旺中）分店購買3杯飲品回家，喝完後才發現內竟藏有不知名器皿，詢問朋友後得知是製作飲品的搖勻杯杯蓋。事主向「手作功夫茶」fb專頁反映，卻只獲客服承諾免費送贈一杯同款飲品，惟未有就事件道歉，令她不滿指「CS（客服）連一句sorry（道歉）都冇」。

《香港01》就事件向「手作功夫茶」查詢，獲回覆指「對不起，我們會多多留意，和培訓好員工」。



有網民日前於「手作功夫茶」旺角中心（旺中）分店購買了3杯飲品回家，喝完一杯後竟發現內有搖勻杯杯蓋。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

該事主於fb群組「中伏飲食報料區」發文貼出照片，可見一個已喝光飲品的杯內，除了剩下一堆冰塊外，還有一個猶如樽蓋的透明物體，直呼：「飲完先發現入面有個不知名器皿，算唔算中伏飲食？」

事主立即向出售飲品的店舖「手作功夫茶」fb專頁反映，沒料客服得悉事件，只回覆「請到旺中店出示信息再拿一杯這個」，但未有就事件道歉或解釋。她再詢問「想問下個器皿點處理？我洗乾淨留低了」，客服則回覆「可回給他們」，她只好說「下周去」。

帖文引起熱議，不少網民直言客服態度差劣，認為事主不應好心幫忙將杯蓋送回分店，批評「離X晒譜」、「搖杯蓋都可以一齊封口，個店員應該好攰喎」、「嘩，個cs唔好意思都無句，仲好似交帶下屬咁點你去還返個蓋畀佢哋，俾着我我真係掉咗佢算」、「報食環啦，點知下次會係咩，仲要毫無歉意」。

亦有人揶揄事主未有據理力爭，「親，附贈品你還想怎麼樣？」、「你去到佢分店，記得順便幫佢拖埋地，倒埋垃圾」、「仲要幫佢洗乾淨，樓主你真好人……有異物喺杯嘢飲度，sorry都唔識講句，間嘢可以以後black list（列入黑名單）」。

事主其後回覆網民留言，表示詢問朋友後，得知該不知名器皿是製作飲品的搖勻杯杯蓋，她已用洗潔精清洗和晾乾，直言「茶漬就幫佢唔到嘞，不過依家想掉咗佢」。她又說，「人有錯手唔出奇，CS態度比較有問題」，坦言理解對方未必第一句就立即道歉，但了解事件後都應該要說句「唔好意思」。她強調「冇諗住搲佢賠返杯飲品」，只是想告知情況，以及看看店方會否想取回杯蓋，現時已不打算去拿免費飲品，「廢事佢哋又加料」。