30歲女皮膚暗黃似50歲大媽　每日飲1杯奶茶致早老　中醫：原因是…

美食是把雙刃刀，如無節制地吃過量，就可能危害健康！近日台灣有中醫師發文分享個案，以名30歲女患者為例，由於日飲1杯奶茶，終致臉上長滿皺紋和皮膚暗黃，彷如50多歲，原因就是身體吸收過多糖分，發生「糖化反應」，所以提早老化。她更分享其養生的飲食法則，指出有3種食物是絕對不能吃，包括生冷食品、甜食以及油炸物。



有30歲女生由於日飲1杯奶茶，終致臉上長滿皺紋和皮膚暗黃，彷如50多歲，原因是身體吸收過多糖分，所以提早老化。（septiansimon／unsplash）

台灣醫師余雅雯在專頁「上璽中醫余雅雯中醫師」分享資訊，指曾遇到30歲女子臉上長滿皺紋、皮膚暗黃，彷如50多歲，檢查後得悉原因，原來她每天都喝1杯奶茶，以致體內攝取過多糖分，終使皮膚發生「糖化反應」，提早老化。

余醫師指出，糖化作用使膠原蛋白、彈力纖維脆化，讓肌膚失去彈性而鬆弛。加上甜品含高脂肪，攝取過多糖分會讓身體無法吸收，游離糖（添加糖）殘留於血液並黏着膠原蛋白，附於細胞膜容易引起發炎，導致膠原蛋白崩解醣類與蛋白質結合的糖化產物，沉積體內不易被消化，將導致不同慢性疾病。

奶茶是高糖份飲品，不宜多喝。醫師表示，糖化作用使膠原蛋白、彈力纖維脆化，讓肌膚失去彈性而鬆弛。（資料圖片）

余醫師表示，由於自身腸胃比較敏感，所以日常生活非常注重養生，飲食方面亦有一套養胃法則，更舉出有3種食物是絕對不能吃，當中包括生冷食品、甜食以及油炸物。

第1種：生冷食物。余醫師指其胃功能較弱，完全不會吃生冷食物，沒有煮過的食物包括魚生和比較寒涼的瓜果類都會盡量避免，如果一定要吃，便要吃已經煮過或配搭一些薑絲一起吃。水果吃前都會先做處理，如煮成甜湯（糖水）或做成果乾。

第1種：生冷食物。（資料圖片）

第2種：甜食零食。胃功能較差以致她吃甜點後便會反酸（胃酸倒流），所以只能接受天然食材的甜味。而且吃用過多含糖食品會造成糖化反應，無形中加速皮膚和身體器官老化。

第2種：甜食零食。（資料圖片）

第3種：油炸物。她指食肆油炸物可能會使用重複食用油或是來源不明的油類，加上高溫油炸後容易上火，容易使身體發炎，不利健康。