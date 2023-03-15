勁心酸！窮爸爸不忍2子捱餓　到餐廳求要免費餐　老闆善舉獲激讚

孩子就如父母的軟肋，為了子女有人連尊嚴也願意放下。近日馬來西亞就有父親因為窮途潦倒，連支付孩子三餐的費用都沒有，無奈下只好放下面子，走進某餐廳拜託對方免費為他提供一餐。餐店老闆得悉該名父親的困境後，二話不說請員工為他準備特大且營養均衡的套餐，希望能為他解決燃眉之急。事件曝光後，網民大讚老闆的善心，同時祝福該名父親能早日走出困境。



馬來西亞有父親因為窮途潦倒，連支付孩子三餐的費用都沒有，無奈之下只好放下面子，走進某餐廳拜託對方免費為他提供一餐。（網上圖片）

據外媒報道，馬來西亞加影市（Kajang）有父親因為身無分文，卻不想讓2個孩子捱餓，逼不得已只好放下身段，厚着臉皮走入一家餐廳求助，希望店家能免費提供兩盒飯，作為小孩的膳食。

餐廳老闆莫哈末沙菲表示，事發時餐廳正準備打烊，突然接到員工來電，指有客人要求免費提供食物。由於餐廳內有裝設閉路電視，他直接打開手機程式，畫面顯示男子帶着歉意詢問：「不好意思，我2個孩子到現在都沒有東西吃，請問能否給我兩包飯，讓我的孩子充飢？」

莫哈末沙菲相信該名父親正處於困苦中，所以交代員工為他準備2份特大並且營養均衡的套餐，讓對方帶回去和孩子享用。該名父親從餐廳員工手中取得食物時，竟忍不住落淚，又不停向員工表示謝意，更承諾待經濟環境改善後便會回來付款。店員則表示，那是老闆和他們的心意，勸該名父親毋須介懷，對方隨後拭淚離開。

餐廳老闆相信該男子正處於困苦中，所以請員工為他準備2份特大並且營養均衡的套餐，讓他帶回去和孩子享用，男子道謝後拭淚離開。（網上圖片）

莫哈末沙菲後來補充，他的妻子正在懷孕，自己將會成為父親，迎來首個孩子，所以看到這樣的畫面讓他很是難過，並深深感受到父愛的偉大，因此特別理解該名男子想要保護孩子的心情。

老闆的善舉曝光後獲網民激讚，「有愛心的老闆」、「好人一生平安」、「施比受更有福，在自己能力範圍下，能幫就幫」、「一個大男人伸出手開口討飯，需要多大多勇氣！父愛如山」、「希望當局想辦法扶貧，最起碼人人要吃得飽穿得暖」；惟有人質疑為何經濟條件不許可下，仍要決定生育，不但苦了孩子自己亦難受。