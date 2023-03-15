淚崩！19歲狗狗堅持做1事　獨自到田埂後離世　主人痛哭：牠很乖

萬物皆有靈，千萬不要小看寵物對主人的感情！近日浙江就有狗主分享他有天下班回家，發現養了長達19年的狗狗不見了，最後尋找多時，終於在家附近田埂發現牠已僵硬的遺體，讓他不禁崩潰大哭，想起當天早上狗狗仍然堅持送他上班，因而稱「牠真的很乖」。事件在網上引來網民討論，不少人深受狗狗堅持感動，更寫下催淚留言。



浙江有狗主指他有天下班回家，發現養了19年的狗狗不見了，尋找多時，最終在家附近的田埂發現牠已僵硬的遺體，使他不禁崩潰大哭。（網上影片截圖）

內媒報道，浙江有飼主養了一隻中華田園犬「露露」，由2004年養到2023年，狗狗現年19歲，儘管年紀不小，但牠身體相當健康。狗狗每天的任務就是陪同主人一起早起，然後跟在車子後面歡送主人上班，晚上聽到汽車聲亦會主動出來歡迎他，可是有日主人回家時卻找不到牠。

主人於是召集全家人出門尋找愛犬，當大家都很焦急四處尋找牠的蹤影，最後卻在住所500多米遠的田埂上發現牠。原本還以為牠在休息，靠近才發現牠全身僵硬，相信已經離去多時，主人忍不住崩潰痛哭。

飼主認為露露彷彿知道自己時日無多，所以那天也沒有忘記要送他上班，之後卻獨自走到田埂，度過狗生最後一程。（網上影片截圖）

如此場境讓飼主意識到，露露當天彷彿知道自己時日無多，早上堅持早起目送主人上班後，獨自走到田埂，默默地度過狗生最後一程。

飼主後來形容露露「那時候很乖的，每天早上出去牠都會送我，真的好心疼」，最後只好將牠的遺體抱回家，並在家裏附近找了一塊地將牠埋葬，就好像每天都能看見牠一樣。

飼主後來形容露露「那時候很乖的，每天早上出去牠都會送我，真的好心疼」。（網上影片截圖）

對於露露這麼有靈性的舉動，網友們都表示很感動，「狗真的很有靈性」、「到最後一天仍盡忠職守」、「默默躲起來離世，好令人心疼」、「狗寶回汪星了，祝好」、「狗狗貓咪知道自己可能快不行，都會找個沒人看到的地方，默默等待死亡」。

有留言更代替露露轉述生前最後一番話給主人，惹哭不少網民，「明天就不送你了，出門别再忘帶鑰匙啦，我的小皮球沒帶走，留給你玩」；不過亦有留言指生離死別是常事，「不想傷心就不要養寵物，除非它的壽命比你長」。