細思極恐｜訂婚2天　驚悉未婚夫家中小狗恐怖真相　女生嚇到退婚

決定攜手走進婚姻絕對需要充份了解對方為人以及家庭，以免恨錯難返！近日山東就有女生透露和男友本有結婚打算，不過訂婚當天卻發現他們家有小狗被打斷腳，繼而揭發男友父親「惡行」，果斷決定退婚，她更以此經歷提醒所有未婚女士要好好選擇結婚對象。事件被傳至網上後，獲網民力撐「退得好！」，更怒斥對方虐狗行徑。



有女生和男友本有結婚打算，不過訂婚當天卻發現他們家小狗被打斷腳，繼而揭發男友父親「惡行」，果斷決定退婚。（Naomi Suzuki@Unsplash）

引述內媒報道，山東一名女子和男友本來已有結婚打算，但訂婚當天在男方家，母親因為屋內人數眾多，覺得悶熱，所以便去後院透透氣，不料卻發現1隻被縛住且斷了腳的小狗。母親詢問男方姐姐後，對方竟然冷漠回覆「小狗之前亂跑、不聽話，所以便被爸爸（男方父親）打斷一條腿」。

母親當天晚上便將此事告知女兒，希望她能撇除感情，謹慎考慮男友到底是否值得託付終身的人、他們家將來是否能夠和睦相處的家庭。聽到母親一席話，女子認真思考2天後決定擱置婚事，並把全部禮金退還給對方。

怎料男方家人得知後，全家跑來興師問罪，「什麼意思，事已至今還反悔，讓我們老臉往哪擱？」，還要求事主賠償精神名譽損失費等。以上行為使女子堅信這個婚不能結，她更提醒未婚女士要謹慎選擇終身伴侶，注意細節有否暗示這家人的好壞，如有發現不妥，就一定不能嫁。

不少網民力撐樓主退婚決定，大讚「退得好！」，更怒斥對方虐狗行徑，「狗狗本來就是精力旺盛的動物」、「會虐待動物的，確實大概率會家暴」、「喜歡虐殺行為的一定離遠點，這種人心理已經不正常」；亦有留言不忍心繼續把狗狗留在他們家，「如果是我，我可能會忍不住把狗要過來，以後再跑路（退婚）」。