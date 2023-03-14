拍拖3年上床無套！男友突轉軚戴安全套　女生憂：偷吃怕傳性病？

突然改變一直以來的習慣，確實容易讓人起疑。有台灣女生於討論區發文表示，與男友交往3年來，除起初幾次親熱有戴安全套外，之後每次都不會戴，但最近幾次男友卻突然重新戴套，她直覺懷疑男友在外偷食，怕傳染性病才戴套。



有台灣女生於討論區發文表示，與男友交往3年來，除起初幾次親熱有戴安全套外，之後每次都不會戴，但最近幾次男友卻突然重新戴套，她直覺懷疑男友在外偷食。（《前任3：再見前任》劇照）

該女生於Dcard討論區以「交往3年的男友突然開始戴套」為題發文表示，與男友交往3年來，幾乎每次親熱男友都不會戴安全套，因此她會事前服用避孕藥。惟最近男友卻又開始戴套，她疑惑地問原因，男友回答「不然會緊張，想留在裏面X」。

她不禁懷疑，「是不是有在外面偷吃，怕得什麼病傳染給我，不然都已經不戴3年了，怎麼會突然改變想法？」，但也擔心自己是否太敏感多疑，誤會男友。

女生不禁懷疑，「是不是有在外面偷吃，怕得什麼病傳染給我，不然都已經不戴3年了，怎麼會突然改變想法？」。（示意圖／Unsplash圖片）

帖文引起網民分成兩派熱議，有男網民認為樓主男友並非偷食，「無套比較有感沒錯，但相對會比較快X，也擔心會懷孕」、「比較怕妳懷孕綁死他」、「無套要X出來真的很解high」、「我以過來人的經驗告訴你，快X的時候還要想什麼時候X出來最剛好，真的有點累」、「八成是有兄弟鬧出人命，他也有所警覺吧」。

不過也有網民認為樓主男友突然改變想法，背後肯定「有鬼」，「恭喜你啊！你要綠了」、「都無套3年了，怎麼可能因為這點理由回去戴套的日子？八成是有更嚴重的原因」、「很多人都在幫男生說話，但其實男生們自己都很清楚，就是有在約怕傳染給你」、「這陣子多留神吧，觀察一下他到底是精神出軌還是買春了」。

樓主其後回覆網民留言說，她再詢問男友突然戴套的原因後，對方強調單純是覺得「X出來」很累，而她願意相信這個說法。