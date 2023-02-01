震驚！男子怒吞「安全套包香蕉」致小腸梗阻　稱因「荷爾蒙爆發」

病從口入，亂吞東西對身體造成的危害難以預估。美國艾奧瓦州（Iowa）1名34歲男子因荷爾蒙引致情緒失衡，怒吞「用安全套包裹的香蕉」，最終導致腹部脹痛、惡心嘔吐，長達24小時無法進食，甚至滴水未進，而腸道亦沒有蠕動，無法排便，於是前往醫院求診。由於男子小腸梗阻嚴重，最終需要透過手術取出異物。



美國1名34歲男子因荷爾蒙引致情緒失衡，吞下「用安全套包裹的香蕉」，最終導致小腸梗阻。（「Cureus」圖片）

醫學期刊《Cureus》於1月23日發表該則小腸梗阻病例，美國艾奧瓦大學醫學院放射學專家圖達斯（Rosarie A. Tudas）等專家共同撰寫的報告顯示，該名有抑鬱症病史的34歲男子，報稱因為荷爾蒙激增（hormonal rage），於求診前1日吞下了1根塞在安全套內的香蕉，引起胃腸部劇烈不適，同時他否認有自殘意圖或既往異物攝入史。他於求診前數小時開始出現大面積腹痛，伴隨惡心嘔吐、無法飲食，及腸胃持續脹氣，有氣體排放，而最後1次排便是求診前1日。

醫生為男子進行電腦斷層掃瞄，顯示他的腸內有明顯的長條狀異物。（「Cureus」圖片）

醫生為男子進行電腦斷層掃瞄，顯示他的腸內有明顯的長條狀異物，而小腸擴張達3.5 cm並伴有糞便。考慮到男子小腸梗阻的嚴重程度，醫生不採取保守治療等待排出，而是緊急透過手術取出異物。從術後拍攝的照片可見，香蕉已經發黑軟爛滲液，而安全套被打了結因此內容物沒有流出。

從照片可見，香蕉已經發黑軟爛滲液，而安全套被打了結因此內容物沒有流出。（「Cureus」圖片）

據報告的專家所指，男子可能是全球首例吞下「用安全套包裹的香蕉」的人。而攝入安全套很少會導致腸梗阻，不過安全套停留胃中有破裂風險，破裂後可能出現嚴重併發症。

萬幸的是，男子於取出異物的3日後已經可以出院，並在2周後能進食低纖維食物，亦沒有惡心嘔吐。他於術後6個月已經回復正常腸道功能，及能夠正常進食。