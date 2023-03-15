悲！母親男友忙講電話沒看顧　男童酒店泳池溺斃　警揭案發過程

成年人時刻都要看顧好身邊孩子，馬來西亞就有人因一時疏忽，釀成兒童喪命悲劇！當地1名11歲男童於酒店泳池游泳時不幸溺斃，警方調查後，發生男童當時與母親的男友同來，惟對方作為監護人，竟在池邊忙着用手機傾談，因而未有察覺男童遇溺，而男童被發現時，竟離奇地昏迷躺在水深達2米的池底下。當地警方正依兒童保護法令調查事件，違者最高可罰2萬令吉（約3.5萬港元）及10年監禁。



成年人帶同兒童到游泳池時，需時刻小心看顧。（示意圖，Jubeo Hernandez／Unsplash）

馬來西亞《中國報》報道，事發周日（3月13日）下午4時45分，地點在文德甲旗山花園一酒店泳池。警方指出，男童是家中獨子，事發當日與母親的男友到酒店特設的兒童泳池玩耍，之後轉到水深2米成人泳池戲水。

其後男童坐在池邊，母親的男友則在旁講電話，詎料當母親的男友講完電話後，卻發現男童不見了，遍尋不獲下便向泳池的保安求助，經一輪尋找，驚見男童竟躺在池底陷入昏迷。保安隨即把男童救上池邊，並用心肺復甦法（CPR）急救不果，惟男童送院證實死亡。

警方事後依2001年兒童保護法令調查事件，違者最高可罰2萬令吉（約3.5萬港元）及10年監禁。警方又提醒監護人尤其是父母，必須時刻保持警惕，保護兒童安全。