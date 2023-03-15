短裙女坐地鐵翹腳　遭阿伯拍打雙腿影片瘋傳　男乘客挺身後續更狂

坐地鐵要注意舉止以免打擾到其他乘客，就算看不過眼，使用暴力就太過份了！網上近日瘋傳1段影片，見到地鐵車廂內有老伯疑因不滿坐旁邊、穿短裙黑色絲襪的女生「翹腳（又稱二郎腿）」，竟用報紙多次拍打女生腿部。旁邊男乘客見狀即伸手制止，其後地鐵職員到場調停，嘗試把老伯請下車。

影片引來熱議，不少網民認為老伯做法過分，「個女仔無整到人，也不是用鞋底掂人，（打人者）不知所謂」、「翹腳係唔好，但係個阿伯撐大對髀坐喺度又啱咩？」。翻查資料，影片早於2019年已流傳，事發地點為日本「電車（鐵路／地鐵）」，惟至近日有人轉載影片到多個群組，於是再次瘋傳。



網上近日瘋傳1段影片，地鐵車廂內有老伯疑因不滿坐旁邊女生「翹腳」，竟用報紙多次拍打女生腿部。（影片截圖）

網上流傳影片長56秒，穿短裙黑色絲襪的女生在地鐵車廂內看手機並「翹腳」，旁邊老伯見狀心生不滿，用報紙朝女生腿部拍打2下，還邊打邊罵，「震撼聲音」驚動其他乘客。坐在女生旁邊的男乖客見狀，伸出左手阻止老伯繼續拍打，其間男乘客手部亦被打中。

擾攘一會後，職員趕到了解事件，列車亦疑因此延誤，未有即時開出。經過一輪對話，職員嘗試把老伯請下列車。

老伯拍打短裙女過程逐格睇▼▼▼

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影片引來熱議，不少網民認為老伯行為過火，「翹腳係唔好，但係個阿伯撐大對髀坐喺度又啱咩？」、「一個人坐兩個位，咪五十步笑一百步」、「個女仔無整到人，也不是用鞋底掂人，（打人者）不知所謂」、「好彩有職員」、「可以告打人？」。也有網民認同「翹腳」行為惡劣，「地鐵翹腳同打開兩隻腳坐都係好乞人憎」、「坐地鐵翹腳都唔係咁好」。

翻查資料，影片早於2019年已流傳，事發地點為日本大阪地鐵。惟至近日有人轉載影片到多個群組，於是再次被傳開。