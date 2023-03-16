港女批巴士樓梯遭低炒拍照PO相公審　男1句解釋風向逆轉後續超狂

【巴士／公審】巴士人多，一個舉動都可能會產生誤會。有港女於網上發文並上載圖片控訴，於巴士下樓梯落車時，有男子在車門口「低炒向上着住影相mode」拍攝下樓梯的乘客，提醒其他人「小心」。帖文隨即引來熱議，惟被「公審」男子後來留言解釋當時正在玩手機並無偷拍，令網民風向逆轉，反批評港女過分敏感，公審做法不妥當，要求她道歉。最終港女刪帖並「改名」，惟網民繼續「狙擊」。



有港女於網上發文並上載圖片控訴，於巴士下樓梯落車時，有男子在車門口「低炒向上着住影相mode」拍攝下樓梯的乘客。（示意圖／資料圖片）

該港女昨晚（3月15日）於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，指晚上10時44分她在轉車站下樓梯落車，卻見到有白衣男站在車門口旁，「手機低炒向上着住影相mode影向落樓梯啲人」，提醒「大家小心」。

從樓主上載的圖片見到，她在巴士外拍攝巴士車廂，而白衣男子背着背囊，戴着口罩及耳機，正低着頭。

帖文隨即引來網民熱議，不過被「公審」的白衣男子後來留言解釋，自己當時正在打機未有偷拍，「嗰個人我嚟㗎，我全程車打緊機」，又說樓主如有問題可以報警，「妳咁驚唔好出（街），種（仲）有，妳快報警」。

男子留言後，網民風向瞬間逆轉，紛紛批評樓主過分敏感，公審做法亦不妥，應該道歉，「我睇個男仔嘅姿勢同企位，如果要低炒影相嘅應該好明顯下」、「黐線」、「佢真係幻想得太多，嚴重自戀過度」、「公審人係唔啱的」、「過分敏感」、「最危險係班單身男人，做多少少就話變態」。

面對網民圍攻，樓主刪帖並改名。不過網民繼續截圖「狙擊」，「其實道個歉，話誤會咗咪仲好，唔明點解要del post潛水」、「除咗del post外，係咪要同人哋道歉呢？」。