的士拒載影片瘋傳！男子西貢截車　的士司機聞要求即走：傻的嗎？

【的士／拒載】有的士司機於網上發文指，日前凌晨在西貢有男人截車，問是否可以用130元價格前往大圍，他於是即時關門「畀油走」，批評「喺呢啲地方你仲要同我講價？你係咪傻咗？我發覺我都算厚道，起碼我無講：行路啦X街」。帖文引來熱議，不少的士司機大讚樓主做法，「呢個世界上好多無賴！」、「做得啱，寧願吉車都唔益班X街，又唔係欠佢一張單開飯」、「窮就坐小巴啦！」；但也有網民指責樓主是公然拒載。



有的士司機於網上發文指，日前凌晨在西貢有男人截車，問是否可以用130元價格到大圍，他於是即時關門「畀油走」。（影片截圖）

該的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文表示，3月10日凌晨3點駛到西貢，看到有「生意失敗樣」的男人揮手截車，於是走近「睇下佢咩料」，結果聽聞男人要求後，即時關門「畀油走」。

從樓主上載的12秒影片見到，司機停下的士後打開車門，男人隨即問：「大圍百三蚊走唔濟？」司機回應「係」後，男人抱怨「以前我係百二蚊咋」，但司機未有理會並關上車門，開車駛走。

即睇司機與男子互動過程▼▼▼

司機事後於帖文批評：「揸得的士我就預咗好多時都吉車走，喺呢啲地方你仲要同我講價？有交通工具隨處走嗰個係我，我唔會接少你呢張單就無飯開囉，你係咪傻咗？」，又說：「我發覺我都算厚道，起碼我無講：行路啦X街！」

帖文引來熱論，不少的士司機認同樓主做法，「佢畀百三大圍已經好好，上次零晨兩點條臭X同我講百五出老尖，我同你一樣唔講嘢開車！佢老X我吉走都唔X車你呀」、「呢個世界上好多無賴！」、「做得啱，寧願吉車都唔益班X街，又唔係欠佢一張單開飯」、「窮就坐小巴啦」。

也有網民指責樓主是公然拒載，認為可向男人解釋，接載他前往大圍要按咪錶收費，而非拒載。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」。（資料圖片）

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。

同時，《規例》亦列明，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付應收的合法車費，並且意圖逃避繳付合法車費而租用的士；或不誠實地設法逃避繳付他依法應付的合法車費，否則一經定罪可處罰款5000元及監禁6個月。