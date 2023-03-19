情侶慶生忘形親嘴　蠟燭燒着頭髮都唔知　網民嚇親：佢唔痛㗎咩？

與另一半甜蜜慶生，情到濃時親吻表達愛意，原本浪漫不過的畫面竟突然着火？網上流傳影片，可見1對情侶捧着蛋糕，似是正在慶祝男方生日，其間「壽星仔」情不自禁擁吻女友，沒料頭髮卻因靠近已點燃的蠟燭而意外燒着，持續至少3秒後，男生才發覺頭髮起火，並淡定嘗試以手拍熄。影片曝光後引來網民瘋傳討論，笑指片中人親身示範何謂打得火熱，亦有人質疑「佢唔痛㗎咩？」



網上流傳影片，可見1對情侶捧着蛋糕，似是正在慶祝男方生日，其間「壽星仔」情不自禁擁吻女友，沒料頭髮卻因靠近已點燃的蠟燭而意外燒着。（fb影片截圖）

「拍拖拍到自己都變埋生日蛋糕！」有網民於facebook群組轉載由1名越南男子上載的影片，顯示1對年輕情侶手持蛋糕，看似正在為男方慶祝生日。片中可見，女生捧住已插有5枝蠟燭的生日蛋糕，而男生看到愛人，便情不自禁擁吻起來。

沒想到男生疑太過忘形，頭髮不慎碰到其中1枝又幼又長的蠟燭，迅速被燒着。不過男生似乎未覺不妥，繼續擁吻女伴至少達3秒才願意分開，這時女生看到蠟燭突然熄滅，露出意外表情，而男生則若無其事般以手拍向頭部，企圖弄熄起火頭髮。

男生發現頭髮着火後，若無其事般以手拍向頭部企圖弄熄。（fb影片截圖）

不少網民看過影片也驚呼危險，「情到濃時燒頭頂」、「佢唔痛㗎咩？」，又笑言「色字頭上一把火」、「好投入，所以要付出」、「果然係 『打得火熱』 呀吓！」。也有人質疑頭髮會否在數秒內輕易被點着，「頭髮係容易着，但會唔會仲有層髮泥髮膠？」、「頭髮是很容易燃的」。