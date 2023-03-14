消費券2023｜港男曬$3000溝女攻略　食足4餐兼有娛樂卻惹網民狂嘲

政府宣布將於4月16日發放首期3000元電子消費券，不少網民已準備好購物或消費清單。有港男於討論區發文，大方分享「三千蚊消費劵溝女攻略」，不但食足早午晚餐及甜品，更精心安排好戶外娛樂活動，直言：「愛情係要付出！」不過港男的大計不但未獲支持，更遭網民狂嘲，直指攻略非常離地，難以令心儀女生滿意，「幻想係美麗嘅！現實係殘酷嘅！」。



消費券2023│4.16派首期不可轉平台+申請登記資格/派發方法/到期日

有港男分享「三千蚊消費劵溝女攻略」，不但食足早午晚餐及甜品，更精心安排好戶外娛樂活動，直言：「愛情係要付出！」（《大叔的愛》劇照）

該名港男日前於討論區以「三千蚊消費劵溝女攻略」為題發文，稱已準備好利用消費券追求心儀女生，「三千蚊夠晒」。樓主分享的大計可見，他打算帶女伴到快餐店食「早餐全餐」，預計每人花費50元；然後與對方到荃灣「鋸扒」共晉午餐，預算約為300元，並準備了1000元與女生到商場購物。

由於預算只有3000元，港男打算於傍晚時分與女伴到馬灣看日落，車費僅為50元，就可享受低成本的浪漫娛樂，之後則計劃到屯門食海鮮，預計花費1500元。晚飯過後，他更貼心準備了女生們喜歡的甜品環節，預留了最後50元食糖水。

不少網民看過港男的大計，紛紛批評他離地，直指3000元根本不足以應付其「溝女大計」的各項活動支出。（《大叔的愛》劇照）

不少網民看過港男的大計，紛紛批評他離地，直指3000元根本不足以應付其「溝女大計」的各項活動支出，「糖水$50？嗌兩碗芒果西米露都唔夠錢喎」、「荃灣邊間鋸扒兩位平過$300？買個藍牙耳機都$1800啦！入屯門食嘢都唔平！算吧啦你」、「下次再約要等再出消費券？波叔唔再派又點」。

也有人質疑他有意「出膠post」，並非認真計劃使用消費券方法，曲線嘲諷他「精打細算，你計數一定好叻喇」、「幻想係美麗嘅！現實係殘酷嘅！」、「就算消費劵有3萬蚊，都唔知溝唔溝到一個港女啦，更何況係3000蚊」。