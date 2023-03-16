生唔生BB好？夫妻各月入1.6萬元　42歲老婆煩惱：唔生怕將來後悔

選擇生育與否是人生的重大決定，夫妻二人須考慮清楚及達成共識。有人妻於討論區發文表示，由於已踏入42歲，覺得是最後決定是否生育之齡，但老公偏向不想生育，而她猶豫不決，近日正就此問題煩惱，「唔生怕將來後悔」，故想徵求廣大網民意見。



有人妻於討論區發文表示，由於已踏入42歲，覺得是最後決定是否生育之齡，但老公偏向不想生育，而她猶豫不決，近日正就此問題煩惱。（《寶寶大過天》劇照）

該人妻於「親子王國」以「唔生B原因」為題發文表示，她今年42歲，離過婚沒有子女，老公年紀較輕，今年38歲，兩人各月入1.6萬元左右，並與奶奶同住，奶奶將物業轉至老公名下，而老公要求3人同住，不會搬走。

她指出，曾與老公討論生育問題，「老公偏向唔想要B，我都一半半」，但老公稱交給她決定。她認為自己已屆高齡，「呢個年紀最後要決定啦！」，又說「好煩，唔生怕將來後悔」，故希望網民能給予意見，「盡情講，當勸朋友得㗎啦。今日俾人批評，好過自己做錯決定」。

她認為自己已屆高齡，「呢個年紀最後要決定啦！」，又說「好煩，唔生怕將來後悔」。（《孩子轉運站》劇照）

有網民表示，若有經濟能力可考慮生育，「如有經濟能力，生咗先，過咗時間想要都無得要」、「好老實，如果經濟冇問題，真係好想生，好快啲行動，拖兩拖有bb會愈嚟愈難，年紀愈大湊b都愈辛苦」、「成個package（配套）唔理想，但想生咪生，自己決定」、「如果你同奶奶關係好，佢又肯湊就生」。

也有不少網民指出，已屆42歲懷孕較難，年紀大照顧小朋友又不容易，「如果本身唔鍾意小朋友，唔鍾意湊，就兩公婆過下二人世界算，真係會輕鬆好多，壓力都冇咁大自由好多，想去邊就去邊，最重要係42真係唔後生」、「42歲先諗住生，高齡喎」、「42歲都過幾年更年期，受孕難，又易流產」、「男人唔想生唔好呀！到時生咗出嚟，佢真係可以乜都唔理㗎」、「難聽講句，你都42歲啦仲生嚟做乜呢？到個仔女18歲，你已經60啦，你真係咁有財力乜都幫到佢？」。