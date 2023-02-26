無法懷孕疑患不孕不育症？中大中西醫網上講座談生育要訣｜附連結

文：周德宜醫師＠香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫

生育下一代是人生大事，很多夫婦都作出多方準備才開展此路。從夫婦雙方準備懷孕、到懷孕、生產、產後調養、育兒、直至孩子長大成人，這些重要時刻除了夫婦二人同心面對，亦少不免各類專業人士的參與和輔助。



孕育生命不只是女方因素，男方身體狀況起決定性作用。（示意圖／Getty Images）

認識生育前飲食宜忌

從準備懷孕的階段，夫婦就想盡辦法將最好的給下一代。中醫古籍《女科正宗》有云：「男精壯而女經調，有子之道也」。自古以來都認識到，孕育生命不只是女方的因素，男方的身體狀況對能否受孕也起著決定性作用。現在不少夫婦都會在準備懷孕之前接受孕前檢查，了解雙方健康狀況及生育能力，並排除常見隱性遺傳病，例如地中海貧血。亦有些夫婦求診中醫，目的是了解身體體質狀況，認識個別的飲食宜忌、生活作息注意事項等，從而透過日常生活各方面提升身體狀況，希望能生育最健壯聰明的孩子。

西醫檢查了解影響生育病症

有些夫婦很順利便成功孕育胎兒，亦有一些夫婦嘗試了一段時間仍未有好消息，這時便應尋求協助。詳細的西醫檢查有助排除影響懷孕的因素，例如子宮內膜異位症、多囊卵巢症、卵巢功能儲備不足等，部份夫婦會選擇接受西醫輔助生育療程，同時亦可配合中醫中藥及針灸療法增加受孕機會。

如果嘗試生育多時都無法懷孕，應尋求專業醫護人士協助。（示意圖／Getty Images）

忌過份緊張藥石亂投

在日常診療常常見到欲懷孕的夫婦雙方對孕育生命都十分重視，但部份人過份緊張，有些人深怕錯過最好時機、有些則擔心自己準備不足、有些甚至緊張至影響睡眠。精神壓力對懷孕有百害而無一利，有意懷孕的夫婦宜找到適合自己舒緩壓力的方法，輕鬆面對每日的挑戰。透過食療、中藥或針灸治療，亦可有效地協助改善情緒及睡眠狀況。懷孕生育的過程，最忌藥石亂投，遇有疑問記緊尋求專業醫護人士協助，以獲悉對自己最適切的方法改善身體狀況，從而達成理想的目標。

香港中文大學醫學院中西醫結合醫務中心現推出「中西醫結合助孕先導計劃」，旨在通過中西醫結合治療，以相輔相成的方式幫助準備懷孕或難於受孕人士提高受孕機率。

為使公眾進一步認識中西醫學對不孕不育症的發生原因以及治療方法，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所將於2023年3月4日舉辦網上公眾講座《中西合璧—助孕成功路》，邀請婦產科醫生和中醫師主講，從不同角度剖析生育要訣，並講述不孕不育的病因病理、治療及調護，費用全免，有興趣人士可登入網站:https://cuhk.hk/ppsem或掃瞄以下 QR 碼報名參加：

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



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