人妻中獎270萬！隱瞞老公仲另結新歡　怒夫告上法院後續竟然係咁

昔日夫妻竟落得對簿公堂的下場，真的令人惋惜！近日泰國有男子在律師陪同下，以直播形式、聲淚俱下控訴妻子不但向他隱瞞中獎逾270萬，之後更和第三者再婚。不過妻子事後反駁，指雙方多年前早有共識分手，加上當年沒有公證結婚，所以反過來指控男子誹謗。男方律師則指，即使沒有公證結婚，兩人關係若然明確，分開時亦有權共享在關係期間所有的資產。



男子在律師陪同下，以直播形式、聲淚俱下控訴妻子不但向他隱瞞中獎逾270萬，之後更和第三者再婚。（網上影片截圖）

據外媒報道，泰國47歲男子納林（Narin）20年前和妻子查威萬（Chaweewan）結婚，並育有3個女兒。不過他指控對方不但隱瞞中了高達1200萬泰銖（約2,725,537港元）獎金的事實，更從女兒口中得知，對方已和任職警察的第三者再婚，一怒之下只好尋求律師幫助，並對妻子提出訴訟。

納林指，由於他的家欠下超過200萬泰銖（約454,073港元）的債務，所以夫妻倆在2014年決定前往韓國工作，希望可以賺取更多薪金以償清債務。妻子其後回到泰國照顧女兒，納林則繼續留在韓國打工，並每月向家人匯款約2.7至3萬泰銖（約6,130至6,811港元）作家庭開銷。

納林稱因為每月都寄錢回家，所以銀行賬戶只剩6萬泰銖，決心要取回他應得的錢財。（網上影片截圖）

納林直言「很震驚很失望，不知道該怎麼辦」，因為沒有想過結婚多年的妻子會這樣對他。由於他每月都會寄錢回家，所以現時銀行賬戶只剩下6萬泰銖（約13,627港元），揭發妻子隱瞞中獎後，他決心要取回他應得的錢財。

不過查威萬卻反駁，雙方多年前在電話通話中同意分開，鄰居都知道此事，由於兩人當年沒有到政府機關登記結婚，所以嚴格來說他們不算是「夫妻」。納林後來承認，沒有和妻子簽署正式的結婚證書，但其代表律師堅稱，即使沒有公證結婚，如果他們關係明確並得到親友認可，在分手或離婚時，納林也有權共享在這段關係期間所賺取的所有資產。

查威萬隨後更以誹謗罪對納林提出申訴，並堅稱她沒有向對方隱瞞中獎。（資料圖片）

查威萬隨後更以誹謗罪對納林提出申訴，堅稱她沒有向納林隱瞞中獎，更指責他說謊，根本從來沒有向她寄過那麼多錢，只有每月匯款3,000至4,000泰銖（約681至908港元）到女兒的銀行賬戶而已。