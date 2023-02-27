中獎悲劇｜ 英夫妻買彩票中180萬鎊　揮霍8年獎金清零　結局超慘

人人都想中獎發達，但天降橫財的生活可能變成噩夢的開始！英國一對夫妻在2005年中樂透頭獎，贏得180萬英鎊（約169萬港元），馬上添置豪宅，並辭去工作四處旅行。結果他們在短短8年內將獎金「清零」，最後更因亂使錢導致破產，2人最終在結婚14年後選擇分開。女事主稱不後悔中獎，只希望結局有所不同，提醒其他中獎人，大多數人天降橫財後都會以某種形式變得更糟，「因為你得到一筆錢，而不是賺到錢」。



羅傑（Roger Griffiths）和蘿拉（Lara Griffiths）育有2名女兒，2人在2005年贏得樂透（Lottery）頭獎，獎金高達180萬英鎊（約169萬港元）、（YouTube影片截圖）

羅傑（Roger Griffiths）和蘿拉（Lara Griffiths）育有2名女兒，2人在2005年贏得樂透（Lottery）頭獎，獎金高達180萬英鎊（約1690萬港元），他們隨即用這筆錢在約克郡（Yorkshire）買了價值80萬英鎊（約750萬港元）的房子，當以為變成有錢人，悲劇同時就此展開。

蘿拉稱，羅傑和他本來很少爭吵，但羅傑自收到獎金後即與女方爭論獎金要如何使用。蘿拉想把大部分錢拿來謹慎投資，其餘則用作享受生活，但羅傑希望2人都辭去工作，節儉地花錢，而蘿拉最終決定跟從羅傑選擇。

他們數年內仍揮金如土，例如去杜拜、紐約和摩納哥等度假旅行，又花錢買奢侈品，例如蘿拉買了珠寶、衣服、傢俬和名牌袋；羅傑則買了一輛2.8萬英鎊（約26萬港元）的保時捷、一套價值500英鎊（約4700港元）的西裝，做牙齒美白和打肉毒桿菌針。

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同時，羅傑為了實現小時候當搖滾明星的夢想，花費4000英鎊（約3.7萬港元）買新吉他，又斥資2.5萬英鎊（約24萬港元）和一支僅賣出600張專輯的樂隊合作製作唱片。至於蘿拉仍堅持從事美容水療業務工作，每天忙到晚上9至10點，但店鋪仍持續虧損。她不滿羅傑整天在家不工作，「尤其我工作很忙，連午休時間都沒有」。

直到2010年新年前夕，因為一場大火將他們的財產燒盡，不得不支付7個月的臨時住宿費用，最後用光所有錢導致破產。但禍不單行，蘿拉後來發現羅傑疑似出軌，儘管對方否認，但2人因此在結婚14年後離婚。

蘿拉坦言，兩人都來自受良好教育的家庭，但從未試過擁有一大筆錢，所以不擅長財務管理。不過，她從不後悔中樂透，只希望結果能有所不同，並提醒：「中獎的多數人，最終都會以某種方式變得更糟，沒有人會同情你，因為你得到一筆錢，而不是賺到錢。」