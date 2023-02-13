女兒看車CAM發現父親出軌「證據」　妻決離婚提告　判決卻大逆轉

發現丈夫外遇，妻子高雄1名人妻因女兒在丈夫的車上，找到一張摩鐵（汽車旅館）的集點卡，因此懷疑丈夫出軌，並對小三提告索償70萬新台幣（約18萬港元）。案件近日審理，法官認為妻子出示的證據皆無法證明丈夫曾與小三前往摩鐵偷情，最終判她敗訴。



女兒發現父親車上有汽車旅館的積分卡，並向母親告發父親外遇。（《香港愛情故事》劇照）

妻子黃女供述她與丈夫在1989年結婚，兩人育有2名子女。女兒在2020年8月檢查父親的車子行車記錄儀時，發現父親曾前往摩鐵（汽車旅館）與小三偷情，在女兒查問下，丈夫亦坦承與小三李女外遇，他向女兒道歉，並保證不會再與對方聯絡，女兒因而沒有將此事告知她。

黃女又指，在同年12月，女兒再次在車上發現丈夫的出軌證據，找到一張摩鐵的集點卡，女兒為此事與丈夫爭執起來，不過黃女在2021年3月才知悉丈夫出軌的事，令她對兩人感情感到心灰意冷，不久她決定與丈夫離婚，並向小三提告索償70萬新台幣。

李女表示黃女與丈夫溝通出現問題才是導致他們離婚的主因。（GettyImages）

李女表示，與黃女丈夫透過同學會結識，但大家不曾私下單獨約會，也沒有傳過任何曖昧訊息，不明白為何黃女及其女兒要視她為攻擊對象，還利用她的姓名及照片開facebook帳號，以她的名義邀請曾參加同學會的朋友，再發文攻擊、編造2人上摩鐵等事情，導致她被友人誤會。

李女續表示，黃女和丈夫長期分隔兩地，加上價值觀念不同，難以維持婚姻關係，並放任女兒無中生有肆意攻擊她和其他無辜同學，男方要求黃女回台勸導女兒，黃女卻乘機發難，這才是他們無法繼續這段婚姻的原因。

黃女向小三提告索取70萬新台幣，最終因證據不足敗訴。（《犀利人妻》劇照）

高雄地院法官認為，黃女和女兒出示的證據，包含臥室抽屜裏的避孕套照片、摩鐵集點卡等，但考量到夫妻倆如果沒有生育計劃，家中臥室放有避孕套並無不妥，難以這些證據確定男方有外遇。

法官又指出，女兒雖然積極保留避孕套及集點卡等證據，但沒有將最關鍵的行車記錄儀畫面保留下來，只說曾在行車記錄儀畫面中看到父親與李女前往摩鐵，有違常情，最後因證據不足，判決黃女敗訴。