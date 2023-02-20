男友出軌大18歲房東阿姨！女友崩潰：孫都有了　網民：年輕非一切

現實再度上演「阿姨，我不想努力了」的故事！近日台灣有女生發文指自己生日當天發現男友出軌，對象更是比他年長18歲、現年53歲的房東阿姨，對方有子女和孫子，不但公然承認是小三，更不要臉地要求男友不要再和樓主聯絡，再擅自拿男友手機封鎖了他與樓主的通訊工具，因而怒斥該名阿姨是「高段位綠茶（婊）」，之後再揶揄「差18歲，體力真的跟得上嗎？」。事件在網上掀起熱議，有人認為年輕非一切，亦有人批評這種喪失道德觀的戀愛關係。



有女生指生日當天發現男友出軌，對象是比他年長18歲的阿姨，對方有子女和孫子，不但大方承認是小三，亦不要臉地要求男友不要再和她聯絡。（《向西聞記新春SP：阿姨！我不想努力了！》劇照）

該女生在匿名公社以「我以為母子戀，祖孫戀這種事情都是動作片或是新聞事件裏才會出現的」為題發帖，指生日當天的驚喜是發現男友背叛自己，而且已經出軌1年多，自己不只從正印變小三，最震驚是他的出軌對象居然是比他年長18歲的房東阿姨，對方不但有子女，亦有孫子，讓她感到是詫異，畢竟沒想過這種事會出現在她身上。

樓主還補充，53歲的阿姨是從事房屋中介，憤怒稱「男生就是渣是垃圾沒錯，但阿姨自己也認了自己是小三」，甚至要求事主男友和樓主保持距離，以及男友下班後不能和樓主聯繫。男友目前已經與阿姨同居，對方更誇張到拿男友手機，封鎖了他和樓主的通訊。事件令人無言，樓主只好稱呼阿姨是「高段位綠茶（即「綠茶婊」，即裝楚楚可憐又無辜的虛偽女子）」。

樓主表示現時已與男友分手，不過亦對小三阿姨說「其實母子戀不可恥，是都當阿嬤的年紀了，當了小三還要當綠茶才讓人火大」，再揶揄對方「18公分固然好吃，但差18歲，體力真的跟得上嗎？」。

阿姨要求男友不能跟樓主聯繫，更誇張到拿男友的手機封鎖他和樓主的通訊，樓主無奈下便稱阿姨「高段位綠茶」。（《原本以為只是手機掉了2》劇照）

事主公審男友出軌事件後，有人指出年輕不一定是本錢，「現任法國總統跟他老婆就是相差24歲的母子戀」、「年輕真的不是一切，有的男生還是比較喜歡在一起的整體感覺」；另有留言認為男友和阿姨非真愛，「他應該是對阿姨的錢有興趣」。

有人批評這種人破壞道德觀，「不是每個人都懂得道德觀念，就是會有那些無法控制自己而被慾念主宰的人來破壞社會基本」；有網民笑言「别小看18cm的威力」、「沒有耕壞的田，只有犁死的牛」。