淘寶買材料整雲吞麵　港男讚方便成品「非常正」　網民：你慢慢淘

淘食物有食安風險是常識吧？但仍吸引不少網民嘗試！有港男日前在facebook群組分享在淘寶網購買雲吞麵材料，他買了竹昇鹼水麵與雲吞皮，大讚方便且成品「非常正」。惟部份網民質疑方便之說，「落街市買唔會方便過淘寶？」，又擔心淘食物有風險；港男則解釋店家有確保運輸保鮮問題，懶理網民質疑，說「買得開心，食得開心」。



樓主在網上發文，分訪從淘寶購買雲吞麵的材料，包括竹昇鹼水麵與雲吞皮。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

樓主在facebook群組「淘寶開心share」發帖，分享在淘寶購買雲吞麵材料，大讚「淘寶真係好方便！」，他買了竹昇鹼水麵與雲吞皮，另外準備好豬肉鮮蝦，熬煲靚湯底，「今晚就舉行雲吞麵之夜，總之食到你怕，聽到雲吞麵三個字都驚為止」。

帖文惹來網民疑問，為何淘寶買食物材料會「方便」，「笑X死淘寶方便過落樓下街市」、「落街市買唔會方便過淘寶？」，又擔心食物放室溫易變壞，「咁奇怪？咁有信心咁都淘？」，可能加了大量防腐劑，「平時係街市買完唔係即日煮的話，啲姐姐都教我放多一日就要放入冰箱喎」、「食物留返畀你慢慢淘！」。

也有網民認為樓主只是想吃熟悉的味道，「咁事實好多人想食返家鄉嘅味道㗎喎，好似有啲去咗英國嘅人都想食返香港嘅味道啦」、「你估個個樓下就街市咩」，例如住村屋，要去街市等同去遠行。

樓主後來上傳成品，形容「竹昇麵彈力非常正！今午餐煮好再撈勻酸辣魚片，很好味」，有網民看完大讚「個賣相好似出面幾十蚊碗雲吞麵」。

樓主續稱選用正常官方集運，「星期六到東莞，星期日晚係我哋肚了」，相信別人做生意有做好運輸保鮮問題，「留返畀專家，可以放冰格，佢哋話90日保鮮！用之前攞出嚟攤涼軟身再用」。他又懶理質疑，認為「買得開心，食得開心，淘到好嘢更加大滿足、成功感，睬佢都傻啦」。

（facebook群組「淘寶開心share」）