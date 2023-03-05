內地婦收集童子尿煮蛋！屬非物質文化遺產淘寶有得賣　網民斥惡心

使用童子尿煮出來的食物，你敢吃嗎？近日浙江1名女子親自去幼兒園收取童子尿，用來熬煮雞蛋，她指這是浙江傳統習俗和非物質文化遺產，孩童尿液當中更含有1種名叫「人中白」的成份，聲稱只要吃了夏天就不會輕易中暑。事件被廣傳後，有網民表示曾有聽聞此傳統，不過更多留言是覺得很惡心。內媒向東陽市非物質文化遺產保護中心查詢，確認童尿蛋的確是東陽非物質文化遺產，淘寶網上亦有出售東陽土產的店舖，以150元人民幣（約170港元）30隻的價錢出售「東陽童子蛋」。



浙江1名女子親自去幼兒園收取童子尿，並用其來熬煮雞蛋，並指尿液當中含有「人中白」的成份，聲稱只要吃了，夏天就不會輕易中暑，惹來網民熱議。（《孩子們》劇照）

據內媒報道，浙江金華市有女子親自在幼兒園收取童子尿，用來熬煮雞蛋。當事人盧女士表示，童子蛋是浙江東陽的非物質文化遺產，每年春季都會先取10歲以下男童的尿液，並加入雞蛋再熬煮近24小時。每年開春時節，東陽大街小巷的空氣中常飄著一股奇怪的味道，正是源於童子蛋。她補充，男童尿液含「人中白」成份，能避免在夏天中暑，「煮出來的雞蛋跟臭豆腐一樣，聞起來是臭，但是吃起來很香，是鹹鹹的味道」。

據東陽市人民政府網頁資料，童子蛋（童便雞子）由2008年起被納入非物質文化遺產。內媒向東陽市非物質文化遺產保護中心查詢，確認童尿蛋的確是東陽非物質文化遺產。明代李時珍所著的《本草綱目》亦有記載，「人尿氣味咸、寒、無毒，主治溫熱頭痛，童男者尤良」。有醫師認證以前人民需從事農務等粗重工作，雞蛋是最補身食物，小便經沉澱後形成結晶，「等同於一種叫『人中白』的中藥」，可滋陰降火、止血治淤，並有治療陰虛火升引起的咳嗽、吐血、鼻出血及產後血暈之功效，不過亦非每人體質適合進食。

內地有博主「龍哥」分享他過去吃童子蛋的經歷，他小時候就知道有這食物，老一輩常說能清熱解毒，從前每家每戶都是用自己家裏孩子的尿液來熬煮，他小時候也曾有「貢獻」。他補充，童子蛋要用柴火灶煮出來的才香，剛出鍋的蛋裡面會有一些湯水，很多當地人會等烤乾再吃，味道更佳。

2015年東陽曾有媒體以「滿城皆煮童尿蛋」為題報道童子蛋風俗，「每年開春，東陽的空氣裡就會飄蕩起一種特別的味道，鹹鹹的、香香的。猛然驚覺，春天又來了。因為東陽人又開始忙煮童尿蛋了」。東陽售賣童子蛋的小販稱，她檔口位罝對面就是幼稚園，所有尿液都是來自那裏，每逢3至4月，東陽市的幼稚園和小學教室門口都會放滿用來盛載尿液的水桶。

東陽人認為童子蛋很補身，是當地人送禮的佳品。淘寶有售賣金華東陽土特產的店舖就列出，以150元人民幣（約170港元）能買到30隻童子蛋，賣家坦言「如果你從來沒吃過，可能會接受不了」，因為當地人不是從小吃大，都不會敢吃。

對於用尿液煮雞蛋，網民都直言惡心，「我想吐，接受不了」、「別堅持保留這種非物質文化遺產」、「萬一有的尿有病呢？」、「從來不敢嘗試，但當地人很喜歡」；另有留言質疑如果童子尿真的有用「那直接喝不就得了」。

熬煮童子蛋的過程其實不容易，先要準備一大盆尿液，再把雞蛋放進去，雞蛋不能露出水面，直至尿液煮至沸騰和揮發一半，再把雞蛋拿出來，將蛋殼敲碎，重新倒回雞蛋到鍋裏，加入新鮮童子尿，讓尿液滲透雞蛋內，用不同火力煮上1天1夜，時間和火候都同樣重要。

不過，武漢大學中南醫院消化內科主任醫師施先豔認為，不論任何年齡的尿液都是人體排出的廢物，當中包括毒素，基本上不含對人體有利的物質，因此不建議大家吃用童子蛋，長期進食更甚會對人體造成損害。

（綜合）