淘寶5大熱門家居神器有無伏？裝修佬實驗室試用話你知｜生活百科

今時今日，不少香港人都會選擇網購，而淘寶平台更是常見的網購平台，有些人在淘寶購物之後，批評淘寶貨伏味濃，質素參差，如同倒錢落海，回憶令人感覺殘酷；另一方面，有些人在淘寶購物之後，卻大讚淘寶貨平靚正，而且購得「乜乜神器」後，經常有意想不到的結果。一提到淘寶，經常出現兩極化的評價，到底在淘寶貨好唔好呢？裝修佬成立了一個裝修佬實驗室，為大家實測從淘寶平台購得的貨品，第一回先為大家實測5款淘寶神器，你又有沒有試過呢？



無制限實測（1）﹕蛋黄神器

先實測從淘寶購得的蛋黄神器，與平常打蛋模式有何分別呢？平常打蛋的時候，想要將蛋黃與蛋白分離不容易，而打蛋的時候，有時也會有蛋殼掉下碗內。使用蛋黄神器之後，蛋白與蛋黃完整分離，打蛋之後，兩者不會有任何交雜，若蛋殼掉在蛋黃神器內，也不會黏在蛋白內，也會較容易清除。

裝修佬推介指數﹕⭐⭐⭐⭐（5粒⭐為最高）

用完鑊鏟可直接放置乾淨企理的鑊鏟收納神器內，即使靜置在鑊鏟收納神器一陣子，也不會有衛生問題或砧板上生熟交叉交替的情況。（裝修佬提供）

無制限實測（2）﹕鑊鏟收納神器

平常廚房爐頭煮飯炒菜的時候，鑊鏟都是隨意擺放，沒有一個特定或固定的位置，有時放在枱面，有時放在爐面，有時甚至隨手放在砧板上，欠缺衛生。而使用鑊鏟收納神器之後，每次炒完菜或用完鑊鏟，可以直接將鑊鏟放置乾淨企理的鑊鏟收納神器內，即使靜置在鑊鏟收納神器一陣子，也不會有衛生問題或砧板上生熟交叉交替的情況。

裝修佬推介指數﹕⭐⭐⭐⭐⭐（5粒⭐為最高）

無制限實測（3）﹕洗碗神器

吃完飯的第一個活動就是洗碗，多數人洗碗的時候，都會以海綿、洗潔精不斷重複擦拭乾淨，然後用水沖洗。而使用這個洗碗神器之後，只需要將洗潔精放在洗碗神器內，然後以它取代海綿使用，擦拭一會，就可以將碗碟內的污漬清走，最後用水輕輕沖洗就可以了。

裝修佬推介指數﹕⭐⭐⭐⭐⭐（5粒⭐為最高）

水龍頭神器可以自由轉動，按需要將水噴灑在不同角度，然後直表沖走遺留煲鑊上的污漬，既可以節省氣力，又可以節省時間及用水。（裝修佬提供）

無制限實測（4）﹕水龍頭神器

洗碗的時候，水龍頭與洗碗工具缺一不可，需要洗鑊或洗煲的話，手動重複擦拭煲鑊的時候，水不時會濺出，弄濕枱面或自己。而水龍頭神器只是簡單安裝在普通家居水龍頭上，而水龍頭神器可以自由轉動，按需要將水噴灑在不同角度，然後直表沖走遺留煲鑊上的污漬，既可以節省氣力，又可以節省時間及用水。

裝修佬推介指數﹕⭐⭐⭐⭐⭐（5粒⭐為最高）

拖地神器只是簡單掃一掃，就能夠令地面保持乾淨。（裝修佬提供）

無制限實測（5）﹕拖地神器

拖地是家居常見的家務事，平常用地拖拖地，十分麻煩，先要沾濕地拖，扭乾一點才可以拖地，拖地時又黏上毛髮等雜物，最後更要清洗地拖。最後一個淘寶神器就是這個拖地神器，只是簡單掃一掃，就能夠令地面保持乾淨，比用傳統地拖更方便快捷。

裝修佬推介指數﹕⭐⭐⭐⭐⭐（5粒⭐為最高）

總結：

淘寶平台的貨品有好有壞，視乎你是否懂得選擇，今次5款淘寶神器經裝修佬無制限實驗室實測，大家可以放心入手，因為選取淘寶家居好物可以令你更方便。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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