21歲女為快速減肥打「瘦身針」　致肝臟受損皮膚發黃似「銅人」

「快速瘦身」聽起來很吸引，但靠走捷徑減肥的背後風險絕對不容忽視。河南鄭州1名21歲女子為了快速減肥，於是便打了1針「瘦身針」，沒想到卻引起肝臟受損，全身、雙目、小便發黃。



河南鄭州1名21歲女子打了1針「瘦身針」後，出現肝臟受損，引起全身、雙目、小便發黃。（「大參考」微博影片截圖）

根據《大參考》報道，河南省中醫院肝膽脾胃病科主治醫師羅文昭表示，日前她接診了1名21歲、出現肝功能異常的女患者，該女子出現身、目、小便黃染，「眼睛黃的就像燈泡一樣、身上黃的像橘子皮一樣」。羅文昭稱，她細問下得知女子於求診前1日曾注射過「瘦身針」。

原來該女子為了減肥，聽說有種瘦身針可以快速瘦下來，於是打了1針，翌日皮膚就發黃似「銅人」，家人見狀嚇得趕緊帶她到醫院求診。羅文昭指「我有問過她你打之前有沒有詳細問過針的主要成份，她說減肥針能讓身體有更多的『瘦細胞』」；她又提醒市民勿胡亂減肥，建議「從內到外培養美態」，同時要留意身心健康、營養均衡。

女子的家人發現她的膚色異常，於是帶她到醫院求診。（「大參考」微博影片截圖）

事件曝光後引起了網民熱烈討論，不少人認為減肥應該是為了身體更健康，而該名女子卻本末倒置，「活該，沒查清楚風險」、「何必呢，健康比什麽都重要」、「胖都不是一兩天才胖」、「打之前應該去做體質諮詢」、「一聽這詞也是智商稅…瘦細胞」。

（「大參考」微博）