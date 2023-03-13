慘！女友生酮減肥　男友被迫跟機慘呻：晚晚冇米落肚人都癲！

近年坊間流傳各種減肥方法，其中生酮飲食是其中一種大熱方法。有港男早前發文，指被女朋友強逼一同進行生酮飲食，不但每天早上要喝油膩飲品，外出用膳亦被要求多吃脂肪和蛋白質，苦言「晚晚冇粒米落肚，我人都癲啦」。帖文惹來網民回應，認為女友不應強逼男友改變飲食習慣，更指出生酮飲食亦有機會影響健康。



有男生發文指被女友強迫自己進行生酮飲食，不但每天早上要喝油膩飲品，外出用膳都被要求多吃脂肪和蛋白質，因而覺得辛苦。（《香港愛情故事》劇照）

該名男子在香港討論區以「女友話要行生酮，要我跟埋一齊行」為題發帖，指被女友強逼一起進行生酮飲食，每日早上都要喝油膩的飲品，本以為加點咖啡粉可蓋過油味，惟差異不大，更懷疑稱「其實咁樣減肥得唔得㗎？」。他又指，每當外出吃飯時，女友都要求他多吃脂肪和蛋白質，讓他既無奈又感到很辛苦，「晚晚冇粒米落肚，我人都癲啦」。

網民認為女方不應強迫男友改變飲食習慣，「好冇道理嘅要求」、「又難食又貴」、「隨着自己嘅內心想法去做就好」；亦有人指女友可能只是想一起減肥，「佢可能都係想你陪佢一齊減」，並建議雙方大可各自吃不同食物但一起用膳，「可以佢有佢煮生酮嘢食，你自己再煮多一兩樣餸加落去，咁樣對雙方都好」。

有人指出生酮飲食法短暫來說是有用，卻不是人人合適，有機會影響身體健康，「生酮唔係個個都啱」、「有機會導致肝同腎衰竭」。（Getty Image）

另外有人則指出，生酮飲食法短暫來說是有用，卻不是人人合適，有機會影響身體健康，提出「168減肥法」或許更可取，「用嚟短暫減肥其實係幾有用」、「生酮唔係個個都啱」、「有機會導致肝同腎衰竭」、「慢性謀殺」、「餐餐食肉係減到肥但好唔健康...對身體好差」、「168唔會簡單啲咩，玩到生酮咁激？」。