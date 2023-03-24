公屋｜港女欲以4人家庭申請　驚揭奶奶保險金超多　對方1句極崩潰

公屋申請不只輪候時間長，申請者更要被「起底」接受全面資產審查。最近有網民分享稱欲以4人家庭申請公屋，本來與丈夫兩人的入息也無超限額，但一問到奶奶關於丈夫的保險現金，對方竟指單是其中一份已達6萬美元（約47萬港元），又向樓主指申請時不申報保險即可，樓主大感崩潰：「好絕望⋯⋯」。



樓主稱申請資格的資產限額為56.2萬港元，丈夫月入2萬港元，加上2人也是月光族，故已確保不會超出限額。（資料圖片）

該女網民近日於facebook群組「香港公營房屋討論區」撰文大呻，本來欲與丈夫及2名孩子以4人家庭申請公屋，她稱申請資格的資產限額為56.2萬港元，丈夫月入2萬港元，加上2人也是月光族，故已確保不會超出限額。

樓主表示，近日向奶奶詢問關於丈夫的保險現金總值，對方卻稱其中一份已達6萬美元（約47萬港元）。樓主想再追問，對方卻說：「保險你唔填咪得，唔會查到。」樓主大感崩潰，因所有保險也是奶奶私下為丈夫購買，「有幾多份，供幾多，我老公完全唔知情」。

樓主近日向奶奶詢問關於丈夫的保險現金總值，對方卻稱其中一份已達6萬美元（約47萬港元）。（《BB來了》劇照）

她稱，雖然申請公屋不包括老爺奶奶，但亦非常擔心會因此超額。不少網民也紛紛留言建議，「先搵一個可信的屋企人，再同保險代理講想把張保單送畀屋企人」、「打電話聯繫agent請求查詢現金價值」。

亦有網民解釋：「保險如果係受益人係唔使報，保單持有人先要報，即係你奶奶買，你奶奶供，成份除咗受益人係你老公個名就唔使報」、「你要睇6萬係唔係現時個價值，即係而家唔供拎得返幾多現金，要agent先計到條數，分分鐘得幾千蚊咋，唔好自己嚇自己」。

根據《房屋條例》，任何人申請公屋時明知而向房委會作出虛假的陳述，即屬犯罪。（資料圖片）

根據房委會公屋申請須知，申請者及所有家庭成員（包括未滿18歲而有收入者）均須填報所有扣稅前的每月收入，包括其他收入如股息、紅利、保險計劃收益等，持有保險計劃人士，須遞交已填妥的聲明書，列明所持有的保險（包括年金）現金價值／儲蓄值／積存紅利和利息，以及每月平均獲得紅利／利息／保證每月年金金額。

根據《房屋條例》，任何人申請公屋時明知而向房委會作出虛假的陳述，即屬犯罪。一經法庭定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月，而所登記的公屋申請亦會因此被取消。