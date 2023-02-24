低稅制人人受益？網民：住公屋先真正享受到　嘆一政策變相要交稅

香港一直奉行低稅制，對利息、股息和投資收益等均不設稅收，但最近有網民就表示，雖然香港表面上是「免稅港」，但其實政府的收入大多來自賣地收益，一般市民只是換種形式，在衣食住行上承受高地價的壓力，直言「高地價政策就係大家交緊嘅稅」，唯一只有公屋住戶才能真正地享受香港低稅制帶來的好處。帖文引來不少人討論，紛紛認同表示「得公屋得天下」。



有網民發文表示，雖然香港表面上是「免稅港」，但市民其實只是換種形式，在衣食住行上承受高地價的壓力，變相等同交稅。（Manson Yim / unsplash）

樓主在連登討論區以「只有住公屋先係真正享受到香港低稅制」為題發文，表示香港雖然被稱為「免稅港」，但他認為政府的所有收入及資源均來自高地價政策，而高地價政策正正等同普通市民需支付的「稅收」。他繼續解釋道，由於地價高，商場及住宅租金自然也隨之提高，因此「你嘅衣食住行全部都係交緊地價，買串魚蛋又係交租，去商場買件衫又係交租，就算你網購，送貨人員個人工都係地價做成高薪金成本，一樣交緊租」。

至於「住」方面，樓主假設某2至3人公屋單位的住戶，其月入約3至4萬元，租金也只是大約2000至3000元；但假如在私樓居住，即使物業屬自己名下，需支付的管理費已比公屋月租更貴，甚至還未計及大廈維修費、差餉等其他支出。

樓主坦言，「住公屋真真正正可以減低地價嘅負擔，感受到咩叫免稅」，其觀點引來不少網民討論。（資料圖片）

樓主最後坦言，「住公屋真真正正可以減低地價嘅負擔，感受到咩叫免稅」，其論點也引來大批網民討論，不少人認同其看法，更直指「駁唔到」，留言稱「香港地一係做最有錢，一係做最窮」、「得公屋得天下」、「買咗私樓好大程度上係承擔緊更多社會開支，公屋租金最多叫做交緊建築費，完全唔使畀地價，公屋居民打嘅工會交幾多薪俸稅，住公屋好大程度上係香港嘅free-rider」、「有朋友拎咗公屋半年，爽到喊，每個月千零二千蚊租，完全無壓力」。

不過，也有人認為還有許多因素會影響居於公屋與否的決定，「下下諗值唔值就錯啦，講真結婚唔通同屋企人住咩，買得起咪買樓，買唔起咪租囉，就係咁簡單」。