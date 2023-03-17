輪候公屋5年半　1原因要重新申請再排過　單親媽崩潰：住院10多天

輪候公屋5年半突然要重返起點，確實令人難受！有單親媽媽近日於網上發文分享輪候公屋的辛酸史，指出2017年時與兩子女、合共3人名義申請公屋，輪候5年半後，原以為轉新界區可加快上樓，怎料卻被房署告知不符合申請公屋資格，原因是申請時遞交的文件是暫准離婚令。她頓感晴天霹靂，不滿房署5年半來從沒提示欠缺什麼文件需要補交，現時需由零開始重新輪候，崩潰道「令到我白白犧牲5年半的時間同心血」。



有單親媽媽近日於網上發文分享輪候公屋的辛酸史，指出與兩名子女等候5年半後，卻被告知不符合申請公屋資格。（《82年生的金智英》劇照）

該單親媽媽於facebook群組「香港公營房屋討論區」發文表示，2017年7月與2名子女、合共3人名義去申請擴展市區公屋，輪候5年半仍未派到樓，去年11月她到房署查詢，獲告知轉輪候新界區可加快上樓，她今年1月決定轉區。2月14日，房署主任致電告知不符合申請公屋資格，原因是申請時遞交的文件是暫准離婚令。她解釋，雖已離婚，但子女是共同管養，居住權和約束權歸前夫，直至子女18歲。

樓主憶述，當年以暫准離婚令申請公屋也獲輪候公屋號碼，房署每年都寄特快派屋信予她揀選特快公屋，也批准申請公屋滿3年就有的津貼補助，她以為已符合申請資格。她不滿地稱：「5年半從來沒有提示我要交什麽資料，我也不知道要欠缺什麽資料，結果今年我即將上樓的時候，房屋署就話仔女居住權同約束權歸男方，不符合資格申請公屋」。房署說法是要子女滿18歲才符合資格，她輪候5年半的號碼要取消，「重新由零開始排隊」，兒子現已18歲，但女兒4月中將滿18歲。

單親媽已輪候公屋5年半，突然被告知不符合申請資格，覺得很不公平。（資料圖片）

她表示，近3年來子女已自願搬來與她居住，如房署一早通知因子女居住權和約束權問題而不合資格，她會一早去法庭申請更改判令，直言「如今令到我白白犧牲5年半的時間同心血，接到房屋署主任的電話令我很激氣同傷心，真的對我很不公平」。

樓主作為單親媽媽努力工作供養兩名子女讀書、租屋，這幾年生活不易，「以為今年可以攞到公屋生活好過些，這幾年我一直在癡癡的傻傻的等，但等來的是噩夢。因為這件事我精神完全（近）乎崩潰，接受唔到事實，在醫院住了10多天」，問網民如何補救。

根據房委會公屋申請須知，如與未滿18歲的子女一同申請，須附上已獲法庭判予擁有子女管養、照顧及管束權的文件副本，如獲共同管養、照顧及管束權，則須遞交已填妥的聲明書。（示意圖／資料圖片）

帖文引起熱議，網民質疑房署職員失職，未有告知樓主申請細節及嚴格審查，「房署職員係有責任去睇清楚子女係咪跟申請人。除非樓主無再交絕對離婚令，只係交暫準」、「申請是暫準，如到審查是一定要絕對，因為你呢幾年有排輪不到，所以無人會睇你資料」。

也有網民認為樓主也有責任，「仔女居住權唔喺你度，你都走去申請，根本一開始就唔會接受，你仲有津貼補助，分分鐘要你交返畀房署」、「暫准離婚令出咗約半年至9個月就會出絕對離婚令，係樓主幾年都冇交上房署」、「房屋署點會教你一定要為咗輪候公屋爭個仔女嘅撫養權返嚟？…喺遞交申請嘅時候應該要睇晒啲條文，有疑問要提出，成本申請須知，房屋署唔通逐字逐句當住你面讀咩？」。

有正辦離婚手續的港媽指，房署申請表上有一項列明離婚人士申請公屋需要交絕對離婚令副本。（林靄怡攝）

另一位媽媽分享同類經歷，她交表時正辦離婚，亦加了兩小孩的名字，資產符合要求下房署照樣收表，但提醒她要在撫養權或者婚姻狀態有更改時交資料補充，「而申請一起居住的小朋友，管束權同照顧權要歸申請人才可以」。原本她也是獲判共同撫養權，打官司後再判子女歸她照顧，她另外交離婚協議，再等到出絕對離婚令時要去更新資料，可能收樓主表格的職員無提醒。

這位媽媽表示，申請政府福利時，子女福利歸於擁有照顧權一方，「他們都係根據條文去做嘢，而房屋署的申請表上都有一項係列明係需要絕對離婚令的，沒有的話需要出聲明」，樓主可能忽略了，建議找社工介入。

根據房委會公屋申請須知，申請表格內所有已婚人士必須與配偶一同申請（已向法庭申請離婚、配偶未獲香港入境權或已去世者除外）。離婚人士須遞交法庭判令離婚證明文件（如在香港辦理離婚，即絕對離婚令）副本，及須遞交已填妥的聲明書。如與未滿18歲的子女一同申請，須附上已獲法庭判予擁有子女管養、照顧及管束權的文件副本，如獲共同管養、照顧及管束權，則須遞交已填妥的聲明書。

（綜合）