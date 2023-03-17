車cam｜男子中環亂過馬路　遭城巴撞至飛甩帽　網民鬧爆累死司機

亂過馬路隨時無命！最近網上瘋傳一男子因亂過馬路遭巴士撞倒的片段，整個事發過程僅為10秒，令網民紛紛留言表示恐怖，又指該男子「發雞盲」，「又望手機又唔睇馬路」、「嘩，真係撞到個人飛起」。不過有醒目網民發現，相關車cam屬「回帶」影片，意外其實於2021年發生。



有網民近日於Facebook群組「西環變幻時」轉載車cam片段，可見事發位置為中環德輔道中的行車線，1名男子從行人路走出，先繞過1輛961線九巴車尾，手持電話的他也有嘗試望清正駛至的車輛，才繼續向馬路走去。

不過片中男子疑只望向左邊，未有留意到另一輛從右邊駛至的城巴便繼續前行，巴士司機亦沒有預計有人衝出路中，疑收掣不及將男子撞倒，當場發出「呯」一聲。男子被撞後只能趴在961線九巴旁動也不動，本來戴於頭上的帽也飛脫。僅約10秒的事發過程觸目驚心，樓主不禁提醒：「過馬路真係要小心，佢都行得唔快，過第一架巴士時都好小心，想不到過第二架巴士時咁粗心大意，唔知佢點樣呢？」

按圖即睇事發經過👇👇👇

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有眼利網民發現，其實該車cam片段已是2021年發生的意外， 不過也指該男子亂過馬路實屬有錯，而且涉事路段長時間繁忙，一不小心就會發生意外，「亂過馬路仲要望車反方向，真係累死司機」、「望都唔洗望行出去，呢啲咪型到盡頭便是X」、「交通黑點，中環電車路」、「睇佢個步姿，一睇就知佢唔係普通人，或者係兩腳中間生嘢」。

（Facebook群組「西環變幻時」）