無敵嘅聖衣？深水埗港男當街揹雪櫃似聖鬥士　網民認出真身是神器

深水埗聖鬥士？今午網傳港男在街頭揹雪櫃的照片，有男生在深水埗街頭揹住雙門雪櫃，畫面令許多人聯想起日本經典動漫《聖鬥士星矢》中，聖鬥士們揹住聖衣櫃的畫面，配上歌詞「無敵嘅聖衣」，勾起網民共鳴。有眼利網民認出港男在用淘寶常見的「搬家神器」，大讚好用，但提醒長期使用很傷腰。



網傳港男在街頭揹住雙門雪櫃，狀甚輕鬆。（fb群組「只談舊事，不談政治（香港懷舊廊）」圖片）

網上流傳2張港男搬雪櫃照片，樓主在facebook群組「只談舊事，不談政治（香港懷舊廊）」上傳照片，顯示有男生在馬路上用兩條揹帶背住1個雙門雪櫃，櫃身有半個人高，另一照片拍到他停下來用手機拍照。畫面令樓主聯想到日本著名動漫作品《聖鬥士星矢》，皆因故事中的聖鬥士會揹着一個大大的聖衣櫃，配上廣東話版主題曲歌詞「無敵嘅聖衣」。

照片引起熱議，有網民指拍照地點為深水埗，還用其作歌詞作回應，「金光催燦好美麗，唔係鉄係聖衣，着咗打都打得勁啲」，又指「呢個size有兩件（聖衣）」、「去深水埗探雅典娜」、「去緊揾鴨寮街牧先生修理」、「聽到背景音樂」，笑問他揹的是否「雙門座聖衣」、「冰櫃座聖衣？是白銀級的吧」。

網傳港男在街頭揹住雙門雪櫃，狀甚輕鬆。（fb群組「只談舊事，不談政治（香港懷舊廊）」圖片）

有人還聯想到近年爆紅動漫《鬼滅之刃》中，主角炭治郎亦是用一個箱子來裝住妹妹禰豆子。

許多網民大讚港男這樣搬運雪櫃「最慳力醒目」，搬屋師傅正是這樣搬東西上唐樓，「見過搬運師傅背個洗衣乾衣二用機落樓，堅重，其他人話佢係大力士，唉！其實生活迫人 」。

有眼利網民認出這是淘寶網常見的「搬家神器」，認為是搬運好裝備，「好多內地搬運人員，都會用上這套來幫手，減輕和借力的」，「當年兼職搬屋時搬雪櫃就是用這個，基本適用於所有兩三門雪櫃，方便過兩人同搬…缺點是對脊骨挺傷的」，提醒長期使用很傷腰，「日後有排醫，老咗就知道後悔」。

（facebook群組「只談舊事，不談政治（香港懷舊廊）」）