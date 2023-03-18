的士司機疑嫌路程短發脾氣　港媽不滿要求找足2毫子　竟獲咁回應

又有的士司機與乘客爭拗！有港媽日前發文講述搭的士不快經歷，稱手持外賣上車後，司機聞目的地疑嫌路程過短，並被她指定路線而感不忿，不但出言「單打」，甚至要求她落車。港媽質疑司機拒載，最終對方仍載她到目的地，她因不滿司機的態度，要求對方按實際車費找續2毫，但司機居然取出紙筆寫下欠單，叫她報警求助，事件引起網民討論。



有港媽日前發文講述搭的士不快經歷，稱手持外賣上車後，司機聞目的地疑嫌路程過短，並被她指定路線而感不忿，不但出言「單打」，甚至要求她落車。（親子王國討論區圖片）

該名港媽於親子王國討論區發文，稱日前乘搭的士時，司機一聽到目的地「態度已經唔好」，疑嫌路程太短，「想行遠路，我指示要行另一邊，佢就開始嘈」。港媽指，司機見她手持外賣便出言單打，「話我拎外賣上車，叫我唔好食嘢」，她遂反駁指「我無食嘢，拎得好好」，並要求對方望向前方專心駕駛，「兜唔成路就開始嘈，話我拎嘢食上車；重點係佢揸緊車係咁向後望，唔係專心揸車」。

不過她指司機聞言突然「發爛渣」，怒稱「幾十蚊的士錢」，並叫她落車。她大罵對方「係咪想拒載」，司機則反斥「我有車cam影晒妳」。經過一番口角，港媽終於到達目的地，當時咪錶顯示的車費為49.8元，港媽因不滿司機的態度，「我畀$50，係要佢找」，要求對方找續2毫才下車。沒料司機竟取出紙筆，親手寫下欠單，要求她報警求助及追討欠款。

港媽稱沒有留在車上與對方爭論，但事後已致電警方，向交通投訴組反映事件。（資料圖片，非涉事車輛）

眼見司機反應，港媽稱沒有留在車上與對方爭論，但事後已致電警方，向交通投訴組反映事件，「我真係落車就再喺佢車頭影多張相，影埋欠單，跟手報警」，同時「備案佢用車cam恐嚇我」，強調「我唔覺得我要佢找2毫子係欠咗風度同教養，呢個係原則嘅問題」。

她續稱，自己要求司機找續2毫並非無理取鬧，「我唔係老奉豪2毫子畀佢，佢態度無問題，我畀多$5佢都得，但呢啲垃圾我真係1毫子都唔想益佢」、「$50都嫌少，要幾多先肯載客？就係有呢啲垃圾，啲的士司機形象先咁差！」、「呢啲人就係覺得無後果，所以態度咁差。我覺得有必要做啲嘢，或者會令到佢哋會得到教訓」。

港媽強調，自己要求司機找續2毫並非無理取鬧，「我唔覺得我要佢找2毫子係欠咗風度同教養，呢個係原則嘅問題」。（資料圖片）

帖文引來網民討論，有人認同港媽處理手法，直言不應縱容態度惡劣的士司機，「支持樓主，不是2毫子的問題，是態度問題」、「態度各樣嘢我不置評，因為都是主觀感覺，但多收車資好似係犯法的，香港係睇錶收費，乘客肯畀就係小費，唔肯畀就係強收車資，真係可能告得入」。

另有網民認為，樓主花時間追究司機反而是浪費時間，「何必為咗呢啲小事浪費自己的光陰和精神呢？雖然佢態度唔好，但你有必要為咗2毫子同佢玩咩？」、「其實的士態度差，我都講過好多次。$0.2我會算，真係講真盡量唔好搭算，唔想受氣同浪費時間金錢」。

香港法例《道路交通(公共服務車輛)規例》第45條列明，的士司機須有禮貌及守規矩及不得無理延誤行程；在的士可供租用或已租用時，為給予乘客找續，須無論何時均攜帶不少於$10面額鈔票或$2或以上面額硬幣達$90；及$1或以下面額硬幣達$10。