車cam｜Tesla司機唔望鏡駛出即撞車　網民嘲：真係唔識揸車㗎喎

作為司機，罔顧道路安全絕對是大忌！最近有網民分享一片段，片中可見一駕駛Tesla私家車的司機在上車後未有望鏡即由路邊駛出，結果撞倒在後來居上的私家車。大批網民紛紛留言嘲諷：「啲TL（teslxn）真係唔識揸車㗎喎！」、「咁樣出車九條命都唔夠使」。



駕駛Tesla私家車的司機在上車後未有望鏡即由路邊駛出，結果撞倒在後來居上的私家車。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

該網民近日於fb群組「車cam L（香港群組）」上載長約40秒的車cam片段，片段背景為灣仔，一開始可見穿橙衣的司機行至泊在路邊的白色Tesla私家車，開門上車後即把車倒頭並扭右軚，之後再由路邊駛出。

但此時，一輛黃色私家車正由後方一直駛前，而Tesla私家車司機又未有望鏡，結果兩車即發生碰撞，引來不少路人回頭察看。在樓主分享的相中亦見黃色私家車近左邊車頭被撞至凹陷，樓主嘲諷「鏡都唔使睇，真係型」。

按圖即睇事發經過👇👇👇

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片段引來網民熱討，雖批評Tesla私家車司機有錯，但也指另一司機未有停車，其實也非無辜，「兩架車都唔啱」、「一個唔睇鏡、一個唔望清路邊有車出」、「個司機連指揮燈都懶打」。更有不少網民嘲諷，「Teslxn永遠唔會令人失望」、「型到盡頭就是X」、「見到teslxn點解唔讓」、「360 cam + 大mon 顯示 + 自動駕駛咁安全，點解要睇鏡？」。