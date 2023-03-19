車cam直擊│私家車出停車場弄斷閘杆　網民質疑衝閘：最少賠$1,500

偷雞唔到蝕渣米？近日網上流傳1段行車記錄器（車cam）影片，有私家車於屯門蝴蝶邨停車場出閘時，閘杆落下被弄斷，私家車隨即停下。網民指涉事私家車當時緊貼前方旅遊巴，質疑是想衝閘省停車場錢，而未計車身損毀的維修費，單是弄斷閘杆最少要賠償1,500元，不少人留言稱，「無錢又要學人揸車，揸車又想泊霸王車嘅下場係乜？係無好下場呀」、「見有得衝仲唔衝？點知衝唔過啫！」。不過也有人認為公共屋邨停車場泊車費不高，私家車未必有心衝閘，「可能真係睇唔到呢」。



車cam片拍到有私家車司機於屯門蝴蝶邨停車場弄斷閘杆，網民指最少要賠償1,500元。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文貼出影片，顯示拍攝地點為屯門蝴蝶邨停車場，當時有輛私家車正緊貼前方1輛旅遊巴駛到閘口前欲出閘，旅遊巴駛過閘口後，私家車理應停下拍卡紀錄，惟司機突加速，但閘杆同時落下，結果擊中私家車車頭，衝擊力頓時令閘杆斷裂跌在地上。

貼出影片的樓主笑言，「做咩咁衝動呢？笑下好啦，放鬆下心情睇下」。他猜測私家車司機「掛住傾計，唔記得拍卡」，其後又說閘口貼有告示表明若弄毀閘杆，須賠償至少1,500元。

即睇事發經過▼▼▼

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帖文引起熱議，有網民猜測私家車企圖衝閘，「梗係又唔畀車場費咧」，不少人恥笑司機，「好片不妨一睇再睇，唔夠再睇，睇完又睇」、「做男人踏踏實實啲，生活可能會好啲！依家仲要賠錢畀車場！食詐糊倒輸笑死人」、「慳埋慳埋一舖清埋」、「貪字得個貧，本來唔使咁貴」。

有網民更說，「蝴蝶邨居民表示多謝，有新閘用」、「個sensor（感應器）都set得幾準確，架車過咗1秒左右就即落閘，防止人衝閘」。

不過，亦有人認為屋邨停車場收費不高，私家車未必是想衝閘省錢。領展網頁資料顯示，蝴蝶邨停車場每小時收費20至23元，平日每12小時收105元，如在商場消費達一定金額，更有泊車優惠。