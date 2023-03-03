睇住呀！港女行路低頭望手機　遭停車場閘扑頭　後續令網民爆笑

【車cam片】低頭族習慣行路繼續望手機，還夠膽行出馬路！有的士司機近日分享一車cam片段，在屋邨停車場外目擊有女士行出馬路，但只顧低頭看手機未有留意前方的停車場閘門「落閘」，猶如「扑傻瓜」般遭打頭，幸好樓主幫忙再拍卡令車閘上升，以解救尷尬時刻，不過港女當時的反應引來網民嘲：「睇咗好多次都忍唔住笑。」



車閘正落下之際，女子反應不及猶如「扑傻瓜」般遭打頭。（Facebook群組「車cam L (香港群組)」影片截圖）

該的士司機日前於Facebook群組「車cam L (香港群組）」上載車cam片段，背景在柴灣環翠邨戶外停車場閘口，片中可見一名黑衫男與淺藍色外套女子行馬路，而該名女子一直只看手機，未有留意身旁白色私家車已駛走，車閘正落下之際，她反應不及猶如「扑傻瓜」般遭打頭。

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樓主見狀嘗試解圍，隨即駛車至閘前拍卡，讓車閘再度升起，女子不斷摸頭示意痛楚，不過同行的男子回頭時未有上前關心，反而在笑，就連樓主也稱：「對唔住！我笑咗！如果唔係我拍咭起返度閘， 應該仲好笑。」

片段引起不少網民留言表示爆笑，「大聖劈掛」、「掛住睇電話後果」、「酒杯敲你個頭﹐你阿媽話痛」、「笑笑小電影」、「條路已經窄，仲唔上行人路」、「睇到都痛」。亦有網民稱男方竟然毫無關心，是自私男友行為，「條仔連自己條女都唔理掛住笑」、「唔關心人飛得啦」。

（Facebook群組「車cam L (香港群組)」）