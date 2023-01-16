BENZ男閘停巴士影片瘋傳！爆粗鬧車長「乞衣」　被回嗆仲咁做更狂

【巴士／Benz／平治】馬路駕駛最重要互相尊重，惟網絡昨日（1月15日）瘋傳影片，有駕駛Benz（平治）的男子於旺角亞皆老街閘停巴士，並下車走到巴士車長位置旁邊不斷用粗言辱罵，斥責「巴士仔，X你老X，乞衣，慢慢揸巴士啦」，旁邊則有途人怒斥他「唔好阻住返工」。不過平治男繼續辱罵，更拿出手機拍攝，之後邊罵邊開車離去。影片引來網民熱議，批評平治男行為，「有錢揸benz，可惜冇人品車品」、「揸巴士有咩問題，尊重下」，也有網民聯想到早前自稱有黑幫「勝和」背景、綽號「阿燦」的男子恐嚇小巴司機事件，笑言「今次呢個又姓乜呀？」。



網絡昨日（1月15日）瘋傳影片，有駕駛平治的男子閘停巴士，並用粗言辱罵巴士司機。（影片截圖）

有港男昨日（1月15日）於Facebook群組「馬路的事討論區」上載該段34秒影片。片段一開始就見到平治男將座駕打斜停於巴士車頭前阻擋去路，並站在巴士車頭位置以粗言指罵車長，「X你老X，臭X，食屎啦你老X臭X」。

罵完後平治男慢慢走回BENZ，但似乎怒氣未平，回頭再爆粗辱罵及舉出中指手勢，並取出手機拍下巴士車牌，這時鏡頭外有聲音不耐煩地說「唔好X嘈啦，阻住返工」。不過平治男未有停止辱罵，「巴士仔，X你老X，乞衣，慢慢揸巴士啦，X你老X」，惹來疑似巴士上聲音反擊「走啦！走啊你！」。最後平治男上車關上車門，邊罵「X你老X，X你老X」，邊駕車離去。

平治男辱罵巴士司機過程逐格睇▼▼▼

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片段未有交代平治男辱罵巴士司機原因，網民看過影片都批評平治男行為，「人哋話發財立品，但睇嚟有財無品至真」、「有錢揸benz，可惜冇人品車品」、「閘巴士有幾威？」、「以為好X型，仲影人，佢都唔知有起碼10 X幾個手機影緊佢」、「危駕（危險駕駛）入硬」。也有網民感嘆巴士司機工作辛勞，「個巴士佬都幾唔好彩」、「揸巴士有咩問題，尊重下」、「慘，鬧的士，巴士，受氣工作」。

另有網民聯想到早前自稱有黑幫「勝和」背景、綽號「阿燦」的男子閘停小巴並恐嚇司機的事件，笑言「今次呢個又姓乜呀？」、「又嚟！唔知死」。