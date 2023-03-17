男同志迷姦命案｜疑犯涉用這交友app約炮　多同志露樣拍身體特寫

尖沙咀周三（15日）發生男子約炮疑遭落迷姦水致死，案件引起轟動，更疑涉「案中案」，有人在案發後繼續同志平台約炮，再次迷姦另一名年約30歲的內地男，完事後再找男友人「接力」性侵內地男。



消息指被捕疑犯使用交友程式「Grindr-男同志聊天室」物色目標，據了解，該程式在同志圈大受歡迎，被推薦作「純粹約炮」工具，當中不少用戶清楚見到樣貌，更上傳極其露骨的照片，如付費就有更多功能，當中涉及極為私隱的資料。



交友程式Grindr在同志圈流行，不少人示作「純粹約炮」工具。（Grindr截圖）

今日爆出同志約炮迷姦命案轟動全港，消息指，疑犯經交友程式「Grindr-男同志聊天室」物色目標，在命案發生後，犯案人仍繼續找新獵物，同日深夜再和1名年約30歲內地男「約炮」，在尖沙咀彌敦道某酒店開房。內地男到場飲了杯疑似「加料」可樂後暈倒，疑遭迷姦，有人得手後即離去，再找來31歲男友人上房照顧內地男，其實是「車輪戰」，內地男神志不清下再與該男友人性交。據悉，31歲男友人是隸屬西九龍衝鋒隊的警員。警方接報到酒店調查，檢獲數支俗稱「G水」的迷姦水。

消息稱，交友程式Grindr在同志圈流行，不少介紹指除可以「搵伴」，亦推薦「純粹約炮」，內有許多功能都是方便用戶挑選「約炮」對象，不少用戶的照片是陽光大頭照，又有秀出健碩身型或運動照片。

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不過，部份用戶上傳的照片相當露骨，如下半身的大特寫，或者全身剩穿內褲，但下體形狀若隱若現，其餘還有「野外露出照」，在荒山野嶺一絲不掛或出浴照，甚至穿上SM束縛帶照片，而約炮時留言十分露骨，甚至稱即時在指定場所等，或者列明性癖喜好，當中有人更會交代HIV（愛滋病毒）檢測狀況。

案件令網民議論紛紛，不少人指交友程式約炮情況漸趨普遍，但認為無論是人身安全或健康考慮都有極大風險，「好多人喺個APP度搵食，打劫又有，呃錢又有，始終係陌生人，要小心」、「有機會惹到病，或者畀人落藥拍片，風險好大」。

今日（17日）傍晚記者下載程式後，擬登記查看當中情況，發現用多種方式都不能成功登記。

（綜合）