男同志迷姦命案｜社交平台屢現兜售迷姦水帖文　服用後嚴重可致死

周三（15日）一名25歲男子倒斃尖沙咀酒店房內，警方調查後發現「案中案」，懷疑他生前被落「迷姦水」迷暈後身亡，進一步追查後，再發現有另一名年約30歲內地男子亦疑遭炮友迷暈。警方事後拘捕一名28歲男子及一名31歲西九衝鋒隊警員。消息指，有人報稱迷姦水是從朋友手中得來。

所謂「迷姦水」屬香港受管制的危險藥物，坊間又稱「乖乖水」、「神仙水」或「G水」等，具有強烈鎮靜及催眠作用，近年被不法份子用作迷姦藥物使用。《香港01》發現有人在社交平台公然兜售這類「乖乖水」及「神仙水」等藥物，更標榜「港澳台送貨上門」。



《香港01》發現Facebook有不少帳戶或專頁發文稱可售賣「迷姦水」或「乖乖水」，內容通常會標明產品有迷幻及催情作用，指藥物無色無味，可溶於任何酒水飲料之中，不留痕跡，並形容服用後「100%聽話，事後無記憶」等。發文者又指，服用後5至15分鐘便會生效，藥效長達3至4小時。相關產品售價差異頗大，有人標價980港元一盒4支，有些則1150台幣一盒3支。

「迷姦水」含GHB 屬受管制藥物

所謂「迷姦水」，坊間又稱「乖乖水」、「聽話水」、「神仙水」或「G水」等，大都含有GHB（Gamma-Hydroxybutyate，γ-羥基丁酸）成份，GHB是一種中樞神經系統抑制劑，具有強烈鎮靜、催眠的作用，曾被用作治療癲癇、失眠、驚厥等症狀，小劑量GHB已可造成睏乏無力、安眠、四肢癱軟，甚至興奮等副作用。由於近年有其他安全系數較高的藥物作代替品，因此在醫學上已近乎停止使用，然而不法分子卻看中GHB無色無味、又能溶於酒水飲料之中、服後會短暫昏迷或喪失行動能力的特點，用作迷姦藥物使用。

「迷姦水」在港屬受管制的藥物，但有些Facebook帳戶在不同的群組發文兜售「迷姦水」或「聽話水」時，仍標榜「港澳台大陸東南亞送貨上門」，相關帳戶留下微信及WhatsApp等聯絡方法，記者發現其中一個是香港電話，有些帳戶則疑似來自台灣及內地。記者至少聯絡3名曾發文兜售「迷姦水」的帳戶，當中僅有一個台灣專頁回覆。

該專頁曾在帖文上表明「嚴禁用於違法用途，又稱只供合法夫妻及情侶使用，其他不道德行為禁止使用」，但當記者查詢時，對方則表示「很多夜店老闆都有找我拿貨出去售賣」，又指「很多夜店客人拿貨使用」。記者續問「乖乖水」是否有危險性，甚至會否搞出人命時，對方僅表示沒有任何副作用。該專頁亦指，相關產品無法寄往香港。至於另外兩個聲言「港澳台大陸東南亞送貨上門」的帳戶，截稿前仍未有回應。

GHB可引致昏睡、休克，甚至死亡

香港從2001年10月起，已將GHB納入《危險藥物條例》134章的毒品附表1所管制，非法進口、製造、供應及管有GHB均屬違法，如同其他危險藥物一樣，販運及非法製造GHB，一經定罪可被處7年監禁及罰款100萬元，而製造者最高更可被判終身監禁及罰款500萬元。



當年禁毒專員盧古嘉利女士曾警告市民切勿接觸GHB，指出GHB通常以游離酸或鈉鹽存在，服後會引致昏睡、嘔心、呼吸困難、休克，甚至死亡，並提醒市民在酒吧及舞會派對中，對別人送上的飲品要格外小心，切勿飲用一早預備的飲品，或離開飲品一段時間後不要再飲用，因飲品有可能已被混入GHB或其他有害物質。

▼被捕28歲姓區男子▼



▼被捕西九龍衝鋒隊警員▼

