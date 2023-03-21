新娘在星巴克化妝！被經理辱罵驅趕「滾出去」　發文控訴網民唔撐

結婚是人生重要時刻，新娘當然想化個靚妝！不過，近日內地有新娘在結婚領證當天選擇到星巴克（Starbucks）化妝，提前查詢獲同意後，當天一行3人點餐後坐在角落化妝，殊不知中途被經理辱罵，驅趕她們「滾出去」、「以後也不要來」，讓她很是無言，發文控訴結婚的心情都被毀了。帖交惹來網民熱議，有留言斥責事主「無德」在先，店方趕得有理，星巴克亦對此作出回應。



內地女子在結婚領證當天選擇到星巴克化妝，中途卻被店內經理辱罵。（示意圖／GettyImage）

內媒報道，深圳1名女子因為要登記結婚，事先致電星巴克查詢能否在店內化妝。新娘指店員當時表明只要不打擾其他客人便可，得到店家同意後，當天一行3人走入店內，購買1杯咖啡和2個麵包，怕影響到其他客人，特意挑選角落位罝化妝。

不料過程中她們遭到經理辱罵並驅趕「滾出去」，還稱不歡迎她們，希望她們以後也不要來，當下被嚇到「1句話都說不出來」。她後來強調，沒有很多行李，只攜帶1個小箱子而已，控訴對方嚴重影響她結婚的心情。

該名星巴克經理後來回應指，當時事主聲量較大，加上「如果你噴了一些東西影響其他顧客，我們將會作出提醒」。事件最終處理手法因為權限問題不得而知，不過星巴克為了息事寧人，已將她們的消費金額全數退還，額外贈送2張優惠券給該新娘作為補償。

星巴克為息事寧人，已將她們的消費金額全數退還，更額外贈送2張優惠券作補償。（示意圖／GettyImage）

對於事主的批評，網民無法認同，反斥是她考慮不周，「為啥要給你化妝用」、「自己無德，還說別人」、「趕得好，人家是咖啡店，又不是婚慶公司」、「找個酒店訂個鐘點房，比在星巴克強多啊」。但有留言認為事主已提前詢問「同意了又罵人」、「星巴克你到底在高貴什麼？」；不過亦有人認為事出必有因，「這種服務員一般不會辱罵顧客，絕對還有其他衝突點」。