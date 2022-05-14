女生星巴克廁所肚屙10分鐘　門外男女敲門狂催　網民1句完美安慰

肚痛去餐廳的廁所已非好受，還要承受「門外壓力」？有台灣女生在討論區發文大呻，日前因肚痛到星巴克（Starbucks）廁所大便，原已確認無人才入去「解放」，未料約10分鐘後，門外就傳來一對男女刻意高聲「暗寸」，又前後敲了3次門，即使已作解釋仍不停揶揄，質疑女生已拉了20分鐘、一定在玩手機之類。她尷尬得要樓上朋友來救援，開門時才不至太尷尬，事後卻為此深感委屈。

許多網民笑稱女生大可以不出去，「反正是外面的在急」，她人在廁所已立於不敗之地，有留言更爆笑指女生不必尷尬，「反正她等等要聞你的屎味」。



女生肚痛所以上廁所較久，未料門外有對男女不停高聲「暗寸」，又屈女生去了20分鐘，一定在玩手機之類。（示意圖／Getty Images）

台女在Dcard討論區發文，她日前和朋友逛街途中肚痛，便意突如其來，「它的到來讓我知道我不能再忍了」，原本朋友到處找廁所，因疫情關係又無法隨便找店家借用，朋友靈機一動想到附近有星巴克，便急急問飲品讓朋友坐下，自己去上廁所。

她跑到樓上時擔心會用太久，很確定無人等後才進廁所，因為拉肚子她去得比較久，但約10分鐘後外面傳來女聲，「真的很久欸，進去都快20分鐘了吧！傻眼」，之後傳來一把男聲說：「廁所以後要收費了吧！」樓主聽到後很難過，她也不是故意的，而且一定沒20分鐘這麼久，未料門外女生還先後敲門3次催促，她每次都有回應，但對方卻告訴男生，「她（樓主）一定在裏面玩手機」。

女生入星巴克後，叫朋友先去買飲品坐下，自己就衝去廁所大便。（示意圖／資料圖片）

那對男友刻意高聲「畀說話」樓主聽，她馬上向朋友發訊息，說自己沒面出去，怕見到那對男女很尷尬，幸好朋友馬上到門口相救，告訴那女生「別人在不舒服欸！你下次就不要不舒服」。那對男女無言以對，但離開後樓主仍感委屈。

帖文引起許多網民聲援，大罵那對男女無同理心，別人肚痛還要不停施壓，「我之前上廁所也被外面的人說我大便很臭，不知道她們的屎到底是多好聞」。不少網民直言樓主不應和她們客氣，繼續待在廁所，「反正只要你不急，不出來也沒關係，反正是外面的在急」、「在廁所裏的你其實已經立於不敗之地」。又指她可以假裝打給朋友來反擊，或不要沖水，「讓他們進去確認一下」。

有網民笑稱女生人在廁所內已立於不敗之地，大可以不出去讓2人繼續等。（示意圖／Getty Images）

樓主承認自己是「易碎玻璃」，覺得當時肚子很痛，那對男女是刻意高聲說話要讓她聽到，「我知道在排隊的人一定也是很急之類的，假設今天換他們或是你們在裏面肚子痛的要命，然後還要被外面的人說話會有什麼想法跟心情？」。她只是呻一呻拉肚子時被人閒言閒語的心情，又感謝網民的支持，「原來還是有很多溫暖的人」。

（Dcard）