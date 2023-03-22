悲！30歲媽嗑藥過頭　2女兒遺62°C高溫車內活活熱死　罪成遭重判

澳洲1名曾有吸毒紀錄的母親，3年前在車上留下兩名熟睡的年幼女兒，自已則返回家中睡覺，至翌日早上發現兩子女被活活熱死，當時車廂溫度高達攝氏62度。母親承認誤殺及藏毒罪，早前被判入獄9年，但孩子的父親則認為判刑太輕，指女方的行為形同謀殺，這樣對待弱小無辜的女兒，認為她起碼應被判監30年。



康利有吸毒紀錄，在事發前10天及在事發當日，均被發現曾吸食大麻。（網上圖片）

綜合外媒報道，這名30歲狠母康利（Kerri-Ann Conley）居於南布里斯本，在2019年11月23日凌晨4時，駕車抵達後園，當時兩名2歲半的Darcy-Helen及只有18個月大的Chloe-Ann，兩孩同在車上熟睡，康利竟留下她們在車內，自己返回家中睡覺。

直至翌日早上11時，當時陽光正直射入車內，車內溫度高達攝氏62度，兩名女兒亦已全無氣息，皮膚因長時間被太陽猛烈照射而熱得發燙及脫皮，法醫證實她們死於體溫過熱。

康利原本被控謀殺罪，但她早前承認誤殺，法官判刑時指康利在當日清晨5時玩手機，也完全無去理會在車上的女兒，她的行為屬嚴重疏忽，因此判她監禁9年。

在事發前10天，康利被鄰居舉報在家中吸食大麻，但官方的兒童安全審查中過關，想不到孩子終死在她的手中。而在孩子被發現死亡的時間，警方在她家中搜出大麻及安非他命。

兩名死者的父親彼德（Peter Jackson）對判刑表示不忿，認為康利的行為形同謀殺，如此對待弱小無辜的孩子，痛批她應被判監30年。