抖音網紅教租年卡$100入迪士尼！新片道歉但稱被網暴：侵犯肖像權

【迪士尼年卡／奇妙處處通】內地抖音網紅「鄰居小黃」早前拍片教「只花一百多就能遊玩香港迪士尼的省錢攻略」，稱與同行友人每人花百多元租借年票入園。事件引來熱議，香港迪士尼樂園表示將嚴肅跟進此類濫用行為，如發現有任何懷疑欺詐或違法行為個案，將轉交執法部門處理。



事件瘋傳後，「鄰居小黃」今日（16日）上傳新片回應，就「誤導大家去租卡」致歉，但列舉多點反擊，質疑被港媒「網暴」（或稱「網爆」，在網上進行公開爆料，有網絡欺凌、網絡暴力意思）、「侵犯肖像權」，又將事件和「潮汕阿秋」在香港被偷單車的事件拉上關係，「丟了你們香港人的臉，就想拿我擋槍洗白」，反質疑有人成功租卡、帶食物入園等，是迪士尼自己監管出問題。



不過，網民對「鄰居小黃」的解說表示質疑，反指他企圖借「潮汕阿秋」分化中港網民，「說得都是別人不對，責任不在我方？」。有人則提醒香港沒有肖像權，「害怕被認出就不該拍片」。



抖音網紅「鄰居小黃」上傳新片，承認可能有人被他誤導去租年卡，就此道歉，但幾乎所有篇幅用於反擊批評，認為自己「被香港媒體網暴」。（抖音影片截圖）

抖音網紅「鄰居小黃」早前上傳影片，教「只花一百多就能遊玩香港迪士尼的省錢攻略」引來熱議，稱與同行友人每人花了百多元租借他人的年票「奇妙處處通」進場，毋須購買港幣639元的正價成人門票，變相節省了約500元。而職員未有嚴查年票持有人身份及隨身袋，能自行帶食物入園省錢。

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事件經多家香港傳媒報道後，網紅「鄰居小黃」今（16日）拍片回應，承認可能有人被他誤導去租年卡，就此道歉，但認為自己「被香港媒體網爆」。他提出多點回應，首先聲稱自己有花錢買年卡，原片是說「有人租了」，而不是他本人，又將事件和早前「潮汕阿秋」在香港被偷單車的事件拉上關係，「別因為90後阿秋在香港丟了單車，丟了你們香港人的臉，就想拿我擋槍洗白」、「我當時為了流量取的標題黨是我不對」、「你們那邊言論自由不能那麼自由吧，還侵犯我的肖像權」。

「鄰居小黃」上傳多張淘寶網及其他網購平台截圖，指「出租卡」大多是香港人放出來的，「在香港地鐵交接、發布的IP也是香港的」，質疑部份人因為他的影片，導致迪士尼嚴查斷了財路才在網上作批評。不過他表明若「因為我的視頻誤導大家去租卡」，他就此道歉，澄清只是將「遇到的事情說出來，並不是提倡」，斥港媒斷章取義。

「鄰居小黃」表示，他是首次去香港迪士尼，有自費買年卡，只是聽到前方顧客用「白話」（廣東話）聊天，發現他們是「租年卡」，「我當時是很生氣當了冤大頭的」。原片說的「同行友人」是前方排隊的樂園遊客，「並不是我原本現實中認為的朋友」。

另外，他餵飼野生雀鳥引來質疑，反駁只是「搖了兩條炒飯餵鳥互動一下」，不滿被形容作倒飯在地餵飼雀鳥。至於帶食物入園的爭議，他承認不清楚相關規定，才故意將食物放在袋的頂端，「事實上是檢查後並沒有拒絕我帶食物進去」，他只是「將經歷說出來」，沒教大家這樣做。

「鄰居小黃」強調自己有消費，「超大的火雞腿、海鮮炒飯我都吃了，帶的麵包只是方便我在遊玩過程中補充能量」，別人能租卡進去能帶食物進去，「是不是你們香港迪士尼自己監管的問題」。如果他的爆料導致迪士尼嚴查，他認為是好事。最後再就自己一些不好的言論道歉。

對於「鄰居小黃」的解說，許多抖音網民不認同，「這叫網暴？」、「人應該遵守規則，不要耍小聰明」、「迪士尼沒有提告就不錯了」、「自己本身起影片標題就大有問題」、「花100多玩轉香港迪士尼呀！這問題不就出來了嗎？」。許多人提醒他香港餵野生雀鳥的確是犯法行為，借用別人的迪士尼年卡亦可能犯法，難以理解事件和潮汕阿秋有何關係，質疑他在轉移視線，欲借激化中港矛盾脫身。

「鄰居小黃」的新片其後被轉載到香港的facebook群組，香港網民笑言：「香港冇肖像權㗎!」、「犯法就是犯法，不要諸多藉口，再者香港沒有肖像權，在網上自爆根本找死」、「無人話過出租嘅香港人無問題喎，最好拉X埋」。

有內地遊客於抖音拍攝短片，教人「只花一百多就能遊玩香港迪士尼的省錢攻略」，稱與同行友人每人花了百多元租借他人的年票「奇妙處處通」進場。（抖音影片截圖）

「鄰居小黃」稱，至友人介紹才得知原來網上有不少人出租年票，指職員「查的也不嚴，一面正氣凜然就進去了」，更可到遊客接待處領取禮物。（抖音影片截圖）

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香港迪士尼日前就事件回覆《香港01》指，「奇妙處處通」條款及細則嚴禁會員以外的任何人士使用「奇妙處處通」會員卡及/或當中的優惠、以及嚴禁會員出於商業目的出租、轉售或使用其會員卡及／或當中的優惠。

發言人指，使用他人的會員卡以進入樂園或兌換優惠，及幫助及教唆他人進行上述行為，可構成欺詐，並可能被追究刑事責任。香港迪士尼樂園將嚴肅跟進此類濫用行為，如發現有任何懷疑欺詐或違法行為個案，將轉交執法部門處理。

（綜合）