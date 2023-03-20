呈祥道九巴傾側｜乘客傾斜車身下互助逃生　網民稱危險：好彩無冧

【巴士／傾側】呈祥道發生嚴重車禍！一輛290A線九巴今早由將軍澳（彩明）前往荃灣西站，駛至長沙灣清麗苑對開時失事，猛撼路中石壆，左邊車身剷上石壆傾側，車上至少77人受傷，數十乘客一度被困。

事發後多名下層乘客用車尾逃生門離開車廂，已下車的乘客沒有離開，仍站在傾側的巴士逃生門旁協助其他乘客逃生，發揮守望相助精神。不過有網民留意到，巴士傾側的車身有機會在路面，擔心一旦出事乘客無處可逃，「好危險，好彩架巴士無冧咋」、「無事真係要還神」，「雖然話危險，但嗰一刻梗係救人先，人性光輝」。



本港網上多個群組、討論區廣傳一張意外後現場環境照片，見到部份已下車乘客則站在巴士逃生門附近協助其他乘客離開。（網上圖片）

+ 2

事發今日早上9時42分，巴士於呈祥道失事撞壆，車頭毀爛擋風玻璃碎裂，左邊車身擱在石壆上傾側。現場消息稱，巴士車長一度昏迷，其後轉醒，而車上至少77人受傷，多人被困。

大批救援人員到場協助，由於巴士呈約45度傾斜，上層有多名乘客，消防員用工具及繩索固定車身以防塌下。至上午11時45分，巴士上所有乘客離開車廂，九巴人員到場了解。消防坍塌搜救隊到場，準備把巴士移正並搬離路面。

上層約20名乘客一度待救。（馬耀文攝）

事發後，多名下層乘客用車尾逃生門離開車廂。本港網上多個群組、討論區廣傳一張意外後現場環境照片，見到部份已下車乘客站在巴士逃生門附近，協助其他乘客離開，更有乘客疑用手扶着巴士車身，發揮守望相助精神，獲網民大讚。

網上流傳照片，顯示巴士左邊車身剷上石壆傾側，支架散落路面，巴士旁更有白煙冒出。（fb群組車cam L（香港群組）圖片）

不過也有網民留意到，部份乘客站在巴士傾側的身車旁「其實好危險」，擔心若巴士車身翻側將無處可逃，造成更重大傷亡，「好彩架巴士無冧」、「無事真係要還神」、「咁樣仲危險！」、「救走下面啲人咪變咗上重下輕仲易反」。

根據目前運輸署規定，巴士須處於滿載狀況（按載客量計每名乘客為54公斤）量重和接受剎車測試。巴士並要接受「傾斜試驗（Tilt Test）」，其中單層巴士每個乘客座位和司機座位負載57公斤，並在地台以上920毫米高度，就每位站立乘客負載57公斤，通過35度傾斜方為及格；雙層巴士則在上層每個乘客座位負載57公斤，以及司機座位負載57公斤，若傾斜至28度不翻側，便通過測試。