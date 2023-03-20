呈祥道九巴撞壆傾側　出事一刻曝光　防撞欄飛出現場冒白煙

呈祥道長沙灣清麗苑對開今日（20日）上午9時42分發生嚴重巴士車禍，一輛290A線九巴往新界方向行駛上址時，突失事猛撼路中石壆，車頭毀爛擋風玻璃碎裂，左邊車身擱在石壆上。現場消息稱，巴士車長一度昏迷，其後轉醒。上層55名乘客在巴士傾側後留在上層由消防到場救出，部份人受輕傷。下層22名乘客及司機全部落車，其中18人送院；另外4人拒絕送院，包括巴士車長。



車禍出事一刻現場情況曝光，據網上流傳照片，顯示巴士將石壆前的防撞欄被撞毀，支架散落路面，巴士旁更有白煙冒出。

運輸署宣布，因交通意外，呈祥道（往葵涌方向）近荔枝角公園的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛，現時在呈祥道（往葵涌方向）的車龍龍尾已到龍翔道近豐力樓及大埔道近澤安邨，駕駛人士可改用其他道路，現時上址交通擠塞。

網上流傳照片，顯示巴士將石壆前的防撞欄被撞毀，支架散落路面，巴士旁更有白煙冒出。（fb群組車cam L（香港群組）圖片）

上層約20名乘客待救。（馬耀文攝）

消防員用工具固定巴士車身。（馬耀文攝）

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由於巴士呈約45度傾斜，上層有多名乘客，消防員用工具及繩索固定車身以防塌下。其餘已落車的乘客，坐在路邊等候協助。救護員逐一分流，經初步包紮再送院治理。

至上午10時50分，消防員協助上層乘客經落車車門逐一離開，當中有乘客腳受傷，要救援人員扶住步上救護車，大部份傷者輕傷。