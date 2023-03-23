樂極生悲！48歲女與壯男野外激戰　愛愛一半暴斃　賤男事後竟咁做

一夜的極致歡愉後，竟發現性伴已死！肯尼亞1名48歲的寡婦在酒吧遇到1名年輕11歲的壯男，2人摸着杯底聊天，愈說愈起興，便相約一夜情。沒想到寡婦在做愛時突然猝死，壯男猛地從性事間回過神，竟隨意找了個沙地將她掩埋，翌日即東窗事發。



肯亞1名男子在酒吧結識了1名寡婦，但他們一夜情時寡婦突然猝死。男子嚇得不知所措，竟打算將寡婦屍體埋到沙地中。（GettyImages）

綜合外媒報道，事發於周日（19日），肯尼亞姆比塔縣（Mbita）1名37歲的當地男子到某酒吧消遣，結果遇到1名同在酒吧內喝酒的48歲寡婦。2人一起跟酒聊天，氣氛漸漸曖昧，意亂情迷下，2人決定找地方一夜情。

傍晚時分，他們離開酒吧，並騎上電單車，到了距離其中1人住所不遠的村子下車。2人突然興起，就在附近的灌木叢發生了性行為。正當他們享受着魚水之歡時，寡婦突然失去意識，不久後就氣絕身亡。男子不知道寡婦為何突然死亡，一時間被嚇呆，因怕惹事，竟乘着夜色將她的屍體埋在附近的1處沙地，用沙子草草掩蓋後就逃離現場。

男子將寡婦的屍體草草埋在附近某處私人土地，用沙子掩蓋後就逃離現場。（GettyImages）

該土地屬於私人土地，周一（20日）清晨，有人發現了寡婦的屍體。據警方初步調查發現屍體身上沒有明顯外傷，並循線找到曾與死者交歡的男子。雖然死因未能確定，但男子因掩埋屍體，現以嫌疑人身份被拘捕，被帶到吉帕西（Kipasi）警局接受調查，他承認寡婦死亡時，他們正在做愛。而寡婦的遺體現仍在醫院等候屍檢，死因有待核實。

（綜合）