倫常慘劇│露台關押虐死全裸父「伏屍排泄物」　不孝女1原因獲減刑

【倫常慘劇】台灣2021年發生關押虐待父親致死案，案中陳姓女兒及徐姓女婿，因不滿八旬父親失智兼大小便無法自理，竟把父親關在臥室陽台長達8天，其間更常常毆打辱罵發泄怨氣，最終父親在排泄物中死去。

法院一審判2人12年有期徒刑，不過上訴二審後，台灣高等法院認為，2人於犯罪被發覺前，提出監視錄影畫面坦承私行拘禁罪行，合乎自首條件給予減刑，改判徐男有期徒刑10年、陳女有期徒刑9年。全案之後再上訴，最高法院近日駁回申請，全案定讞。



台灣發生駭人聽聞的關押虐待八旬歲父親致死案。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，45歲陳女與44歲徐男，2021年2月把八旬老父從醫院接回家中照顧，惟因不堪長期照顧心生不滿，同年7月22日竟把老父全裸地關在臥室陽台並鎖上門窗，一天只提供一餐膳食，其間更把水、清潔劑潑向老父，又以廁所刷刷老父肛門，甚至掐頸毆打辱罵，發泄怨氣。

至7月28日上午，兩人把食物及水放在陽台後出門，直到7月30日傍晚發現老父沒有反應才報警揭發事件。

法官依私行拘禁致死罪等，判兩人12年有期徒刑。上訴後獲減刑。（gettyimages）

兩人之後被告上法庭，檢控方批評他們泯滅人性、罔顧人倫，要求依拘禁致死罪分別判兩人25年及20年刑期。不過一審法官指出，兩人拘禁老父期間有餵食，無致死意圖，而根據解剖報告和病歷，老父本身四肢萎縮、營養不良，並患橫紋肌溶解症，因拘禁無法就醫引發急性腎衰竭而死，故施暴並非直接致死原因。

法官又認為，兩人因不堪長期照顧，心生厭倦情緒失控犯案，與一般為情、財物或仇恨有別，考慮兩人犯案後承認罪行，依私行拘禁致死罪等判12年有期徒刑。

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案件上訴二審後，台灣高等法院認為，徐男及陳女於犯罪被發覺前，提出監視錄影畫面坦承私行拘禁罪行，合乎自首條件，遂給予減刑，考量2人並非對被害人施暴致死，而是拘禁期間未有注意被害人醫療需求及時送醫，釀成悲劇，改判徐男有期徒刑10年、陳女有期徒刑9年。全案之後再上訴，最高法院近日駁回申請，全案定讞。