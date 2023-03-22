外傭放假留字條　提醒僱主自行洗碗揼垃圾　網民：妹仔大過主人婆

這位外傭真是膽色過人！近日網上流傳一張照片，有外傭放假前寫下溫馨提示，並將字條貼在廚房，提醒僱主要自行清洗碗碟和掉垃圾，又指希望開完派對回家時，家裏一切都是乾淨整潔的。帖文引起熱議，有網民直言字條語氣像命令僱主，「妹仔大過主人婆喎」，亦有人笑言「底線互試進行中」、「差在未叫妳掃埋個地」。

其後有網民留言分享一張疑似涉事外傭僱主的回覆字條，句句有骨地感謝外傭教會他們獨立，稱現已不需要外傭的服務。不過有網民憑字跡猜測字條全出自同一外傭之手，認為事件純屬自娛，「自編自導啦，手字好明顯都係姐姐字」、「個回應明明自己扮埋阿mum，自得其樂」。



近日網上流傳一張照片，有外傭在放假日子寫下溫馨提示，並將字條貼在廚房，提醒僱主要自行清洗碗碟和掉垃圾。（fb群組「香港僱主討論區」圖片）

有網民於fb群組「香港僱主討論區（外傭/鐘點/陪月/本地ee）」貼出照片，可見到廚房鋅盤上貼着一張A4紙，上面手寫一段字，內容意思為「太太/先生，今天是我的放假日，請你們自行清洗碗碟和掉垃圾。我希望回家後，家裏一切都是乾淨整潔的。備註：我會晚回家，因為我會與朋友開派對」。

帖文引起網民爆笑，有人笑說外傭「好有霸氣，厲害厲害」、「真係型到一個點！」、「留返聽日畀佢做」。亦有網民直言外傭十分大膽，竟命令僱主做事，「咁大支嘢命令老闆做嘢，不過遲返有講低算有交代」、「好似阿媽臨出街吩咐仔女要乖嘅口吻」，但也有人認為難以接受，「炒，unacceptable（不能接受）」。

有網民分享疑似出自同一外傭手筆的另一張字條，提醒先生太太若用完廁紙，可自行更換，不應待她出手。（fb群組「香港僱主討論區（外傭/鐘點/陪月/本地ee）」圖片）

也有網民認為事出必有因，猜測僱主可能每逢外傭放假都不做家務，令家裏堆積未洗的碗碟和垃圾，「經常留返啲碗碟唔洗？」、「自己屋企嚟，都可以咁污糟，食完啲碗碟放喺度咁耐唔洗，我就真係頂唔順喇」，有人則猜「我覺得係個僱主同姐姐關係好，個姐姐先會咁寫」。

有網民表示接受外傭的做法，「我又ok喎，佢上心先warm reminder（溫馨提示），係唔care（關心）嘅，no message（沒留訊息）就飛出街，僱主都可以remind下佢，唔好太晏返屋企」、「其實工人放假，唔做都冇所謂，我都會體諒，講真，如果自己放假，老世叫你返去執手尾，你都唔制啦！」。

有網民分享疑似該外傭僱主的回覆字條，句句有骨地感謝外傭教會他們獨立，現已不需要外傭的服務。（fb群組「香港僱主討論區（外傭/鐘點/陪月/本地ee）」圖片）

有網民又分享疑似出自同一外傭手筆的另一張字條，提醒先生太太若用完廁紙，可自行更換，不應待她出手。另有網民分享疑似該外傭僱主的回覆字條，寫道「我欣賞你貼了大量提示在家中各處，提醒我們一些事項，我認為我們每天都從你的提醒中學習。多謝你幫助我們變得獨立，以及明白到我們可以自行處理事情。既然你不斷提醒，我們認為已不再需要你的服務」，意指外傭可以「執包袱」離開。

由於愈來愈多相片曝光，有網民質疑3張照片的字條都是出於同一外傭之手，「香港人唔會寫『i』字上面嗰點係圓圈，工人應該好想寫畀僱主但唔夠膽貼出嚟，但又要威畀同鄉睇，所以貼完影相及扮僱主回覆」、「呃like啫，影完相就摵走㗎啦」、「呢張紙寫完貼完咪自動消失空氣中，得啖笑啫」。