驚！印傭串謀親戚　趁僱主上班圖拐走男嬰兼爆竊　保安機警揭發

【外傭／拐子婆】獨留小孩與外傭在家要注意！有馬來西亞女僱主於網上發文表示，她日前送女兒上學，留下4個月大兒子及印尼籍女傭在家，沒料到女傭竟早有預謀，趁她外出時串謀親戚上門爆竊，甚至想把她的兒子拐帶擄走，幸好保安機警揭發事件。她形容當日是「人生最恐怖的一天」，提醒其他家長不要獨留兒童與傭人在家。網民看後紛紛感到驚嚇，「太嚇人了，還好沒事」。



有馬來西亞女僱主於網上發文表示，她日前送女兒上學，留下4個月大兒子及印尼籍女傭在家，沒料到女傭竟早有預謀，趁她外出時串謀親戚上門爆竊，甚至想把她的兒子拐帶擄走。（網上圖片）

該名34歲陳姓女僱主於「小紅書」以「我家女傭拐帶我兒子離家出走」為題發文，指上周五（2月17日）經歷了「人生最恐怖的一天」。她憶述當天早上9時如常送女兒上學再上班，雖然人不在家，但她不時透過家中的閉路電視觀察兒子及女傭動向，「時不時我都會看家裏的CCTV（閉路電視）觀察我的女傭和兒子，和往常一樣沒有異樣」。

直至中午12時15分左右，陳小姐接獲保安通知有訪客，並告訴她對方的名字，她感到十分奇怪，於是讓保安阻止該名訪客進入。後來她想到訪客所說的名字正是其女傭姓名，立時感到有異，遂即時查看閉路電視，詎料發現女傭竟拿着行李篋及「baby holder（嬰兒揹帶）想抱她的兒子出門。

情急之下，陳小姐只好致電住在樓上的親友求救，幸好大廈升降機較慢，加上親友大聲喊叫，同樓的鄰居聞聲亦幫忙抓住女傭，阻止她抱走陳的兒子。陳小姐事後詢問，竟發現女傭早有預謀，勾結親戚上門企圖爆竊，並打算擄走她的兒子。

樓主希望警惕其他僱主，不要留小孩和女傭單獨在家，否則後果不堪設想。（網上圖片）

陳小姐表示，該女傭平時工作表現出色，十分有愛心及勤勞，沒想到只是假象。她希望警惕其他僱主，不要留小孩和女傭單獨在家，否則後果不堪設想，又感謝大廈保安對住客負責，沒有隨意放行訪客，救回她的兒子。

事件引來網民熱議，直指「太嚇人了，還好沒事」、「真的嚇死！幸好寶寶沒事，幸好你家的管理有通知」。