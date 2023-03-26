極罕見！逾百瀕危鯊魚現身海岸　民眾拍群鯊暢泳奇觀　落水一齊游

去海灘玩竟撞正群鯊暢泳一幕！澳洲黃金海岸近日有多名民眾目擊瀕危鯊魚游近海岸的畫面，有前美式足球員乘小艇釣魚時，意外發現海底有多達百條易危物種短尾真鯊（Bronze whaler），另外還有人發現數十條極度瀕危的鎚頭鯊（Hammerheads ），更有海洋愛好者即時下水和群鯊近距離接觸，畫面相當震撼。專家指因為氣候變化，鯊魚會更接近海岸活動，而且現時出現的瀕危鯊魚都不會主動攻擊人類，民眾不必害怕，但提醒千萬別嘗試餵食。



前澳洲美式足球聯賽球員戴維斯和梳爾日前乘小艇出海釣魚，意外發現水底有大批短尾真鯊。（「Gold Coast Bulletin」TikTok影片截圖）

事發於澳洲昆士蘭州黃金海岸市的伯利角（Burleigh Heads），多名網民目擊到鯊魚在海底集結奇觀。澳媒報道，前澳洲美式足球聯賽（ALF，Australian Football League）球員戴維斯（Ryan Davis）和梳爾（Matt Shaw ）日前乘小艇出海釣魚，魚桿久久沒有動靜，用魚絲將GoPro放入水中一探究竟，驚覺水底有約百條短尾真鯊，在小艇正下方盤旋。

戴維斯受訪稱「從未見過這樣的事情」，平日見到1條鯊魚已很幸運，今次竟見到多條瀕危的鯊魚。

+ 14

不少海上活動愛好者選擇和瀕危鯊魚超近距離接觸，航拍攝影師多博茲（ Isabella Dobozy）稱，當天輕易拍到鯊魚群泳畫面，海水很清澈，她見到多條鎚頭鯊（Hammerheads ）。她回應澳媒稱，從未見到如此龐大鯊魚群，一行人跳落水和鯊魚暢泳，鯊魚仍很年幼，但面對人類很放鬆，似乎沒注意她們。滑浪人士科洛費洛（Laurel Collofello） 也目擊到十多隻鎚頭鯊暢泳並拍下照片。

溫和的季節澳洲部份水域會有小型鯊魚現身，民眾目擊的主要為短尾真鯊和鎚頭鯊。國際人道協會（ Humane Society International）的海洋生物學家切勒貝克（Lawrence Chlebeck）表示，鎚頭鯊屬極度瀕危物種、短尾真鯊屬易危物種，有近百年的數據證明，牠們不會主動攻擊人類，民眾不必害怕，但不要嘗試餵食。

+ 2

他提醒見到水面冒泡或雀鳥沉入水中時，鯊群可能正在獵食，人類此時接近很危險。近年愈來愈多鯊魚發現個案，相信和海底拍攝的興起有關。

弗林德斯大學（Flinders University）南部鯊魚生態小組負責人胡芬尼爾斯（Charlie Huveneers）亦指，隨氣候變暖，鯊魚棲息地會向南部擴展，未來會在海岸見到更多鯊魚，還會影響各種鯊魚的分布，例如現時虎鯊已在澳大利亞灣以南出沒。

（綜合）