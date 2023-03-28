移民英國｜港女誤墮「租上租」陷阱慘了　好人業主咁處理獲激讚

移民英國首先要解決住屋落腳點，不少剛到埗的香港人也會選擇短暫住民宿，再尋找適合地方搬屋。有網民近日分享指，本來短租Airbnb，卻誤角「租上租」陷阱，被業主告知該單位是有人利用租上租的方法乘機賺錢，又稱將會趕走該租客，令事主頓時感到徬徨。幸好業主得悉事主也是受害人，於是大方提出可住到原定日期，「所以大家租樓真係要小心啲」。



樓主提醒準備移英或是正在找住屋的網民要小心為上。（資料圖片）

該女網民於Facebook群組「英國香港人生活交流區」大呻被騙，指之前剛到埗英國，本來在Airbnb網站上找到1個正放租的單位，於是決定先租住數個月，然後再找長租的住處。詎料有日業主前來，聲稱要換大門鎖，並解釋指原來在Airbnb網站上放租的人是其租客，對方利用了「租上租」方法乘機賺錢。

事主感到震驚，追問業主如何發現，對方則稱大廈的管理人員發現該單位在Airbnb網站上放租，於是馬上通知，又指已就此事向該租客提告。事主續指，業主也非常好人，得悉她也是受害者，於是容許她與家人住至原定日期，「冇即刻趕我哋走，否則我哋就蝕咗租金，仲要另外花筆錢去住酒店」。

樓主本來短租民宿，卻被業主指該租主是利用租上租的方法乘機賺錢，又稱將會趕走該租主，令事主頓時感到徬徨。（資料圖片）

事主經一事長一智，後來順利找到長租的屋盤並搬走。她提醒準備移英或是正在找住屋的網民要小心為上，「所以大家租樓真係要小心啲，尤其係租一間房嗰啲。如果係Airbnb，我都仲可以告Airbnb冇check清楚就放盤，但係如果你係就咁向個租客租，咁就有冤無路訴」。

除此之外，事主又稱如果不想麻煩，最好直接找英國當地的有牌地產代理找屋盤，「記得一定要through（通過）有牌地產代理租樓，做land search（土地查冊）睇吓業主名係咪租畀你嗰條友，租約要逐隻字睇清楚佢，咁先有保障」。

事件也引來不少網民討論，認為幸好事主有驚無險，「呢啲人真係好大膽！真係用agent好」、「你好好彩呀， 業主無趕你， 希望你快啲搵到啱心水嘅租盤」、「都係直接租酒店安全」。亦有網民指英國租上租情況普遍，「有些本地人有事要突然離開，會搵人完成接下來嘅租約。當然大前提是要業主同意啦」。

（Facebook群組「英國香港人生活交流區」）